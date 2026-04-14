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中華職棒台鋼雄鷹今（14）日作客台中洲際球場，踢館中信兄弟，面對兄弟王牌土投「美美」鄭浩均，雄鷹不留情面，前4局就攻下8分，讓鄭浩均寫下生涯最差的投球內容，雄鷹先發投手則是繳出6局無失分好投，雖然兄弟打線在8局下追回4分仍無濟於事，終場雄鷹就以8：4擊退兄弟，收下近期的3連勝。此役兄弟推出王牌土投「美美」鄭浩均先發，交手雄鷹洋投後勁。雄鷹開局就先發制人，一出局後曾子祐、吳念庭、魔鷹接連敲安，雄鷹先馳得點，取得1：0領先。第5棒王柏融把握得點圈機會，鎖定首球，一棒將球送上右外野看台，這支3分砲替雄鷹來開比數，取得4：0領先。2局上雄鷹攻勢再起，陳世嘉選到保送，靠著捕逸與陳文杰的安打跑回第5分，雄鷹取得5：0領先。4局上雄鷹再次開啟大局，王博玄、陳文杰敲安，林家鋐選到保送，雄鷹一出局攻佔滿壘，曾子祐靠著選球替雄鷹擠回第6分，隨後吳念庭敲安，雄鷹不只第7分進帳，還將鄭浩均打退場。鄭浩均退場後，兄弟推出新秀左投錢可倫，魔鷹雖然敲出軟弱滾地球，但跑出內野安打，雄鷹攻下此役第8分，取得8：0大幅領先。反觀雄鷹先發投手後勁此役投球威風八面，主投6局無失分，僅被敲出1安，送出2次三振、2次保送，雄鷹7局下啟動牛棚，施子謙中繼1局無失分。8局下兄弟展開反攻，雄鷹第3任投手黃紹睿登板，被岳東華敲二壘安打，隨後對宋晟睿、林吳晉瑋投出保送，讓兄弟無人出局攻佔滿壘。雄鷹決定換投，許育銘登板「拆彈」，卻被岳政華敲出安打失掉2分，張仁瑋再補上安打，兄弟又攻佔滿壘，雖然黃韋盛界外飛球出局，但陳俊秀選到保送，兄弟兵不血刃攻下第3分，雄鷹再度換投，王躍霖登板，讓王政順敲出高飛犧牲打，兄弟單局第4分進帳，最後王躍霖解決掉詹子賢，未讓失分繼續擴大。9局下陳柏清登板關門，兩出局後被許庭綸敲安，但對岳政華投出再見三振，終場雄鷹就以8：4擊退兄弟，收下近期的3連勝，兄弟則是吞下本季第9敗，持續在聯盟墊底。