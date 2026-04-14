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▲鄭浩均此役主投3又1/3局用82球，被敲9安（含1轟）、3次四死球，失掉8分（7分責失）。（圖／中信兄弟提供）

▲針對中信兄弟投捕本場的困境，轉播主播蔡明里與球評黃忠義在第2局比賽中進行了深刻點評。（圖／翻攝自轉播畫面）

中信兄弟今（14）日回到主場台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，本欲靠王牌土投「美美」鄭浩均止敗，不料他狀態不佳，僅投3又1/3局便狂丟8分，寫下中職生涯最慘烈的一戰。面對低迷的開季戰績，他與捕手陳統恩這一場投捕搭檔的成績確實不理想，轉播評論員蔡明里與「東哥」黃忠義也語重心長地表示：「休息室的大人要出來安撫一下了。」鄭浩均今日開局即遭遇亂流，首局被曾子祐、吳念庭、Steven Moya 接連安打失分，隨後更被「大王」王柏融敲出一記右外野3分砲，單局失掉4分。儘管3局上曾一度回穩演出3上3下，但4局上再度陷入滿壘危機，不僅保送曾子祐送分，又被吳念庭敲安後黯然退場。總計鄭浩均此役主投3又1/3局用82球，被敲9安（含1轟）、3次四死球，失掉8分（7分責失）。當投手教練王建民上場換投時，鄭浩均神情極其凝重，下場時僅與內野手低頭擊掌，顯見對自身表現相當不滿。針對中信兄弟投捕本場的困境，轉播主播蔡明里與球評黃忠義在第2局比賽中進行了深刻點評，蔡明里嘆道： 「休息室的大人（教練）也要幫幫忙，不能放他們在場上這樣子……這個也不是辦法。或許想要讓他們在場上歷練，但是開季已經沒有本錢這樣做了，真的要出手幫忙，跟他們溝通一下。」黃忠義則說： 「這一季的比賽沒什麼歷練空間了，大人要出來安撫一下。」兩位資深球評一致認為，在戰績壓力巨大的情況下，教練團或資深球員必須更主動介入，穩定年輕投捕組合的情緒與策略，而非僅讓球員在場上獨自面對潰敗。在鄭浩均退場後，新秀錢可倫臨危受命接手「拆彈」。雖因內野安打讓鄭浩均多扛1分責失，但隨後成功三振王柏融，並解決顏郁軒完成任務。錢可倫今日後援1.2局無失分，展現出可圈可點的抗壓性。