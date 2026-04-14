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中信兄弟今（14）日在洲際主場慘遭台鋼雄鷹橫掃，開季戰績跌至2勝9敗。除了王牌土投鄭浩均主投3又1/3局失8分的慘烈表現外，比賽中投捕之間極度不協調的溝通、頻頻「投球超時違規」以及教練團消極的調度，引發球迷和網友的強烈不滿。鄭浩均今天首局就丟掉4分，狀態極差。從第2局上半開始，投捕搭配便出現嚴重問題。鄭浩均對於24歲的年輕捕手陳統恩配球似乎並不不信任，在陳世嘉打席時，投手丘上頻繁搖頭，雙方因意見不一，竟兩度出現「超時違規」白送壞球，這一局又再丟1分。隨後場上更發生令人咋舌的畫面：陳統恩手套擺在紅中，球卻往外角噴去，或是在無人干擾下出現嚴重投球偏差。球迷紛紛留言抨擊：「這兩個人是要在場上打架嗎？」、「美美（鄭浩均）明顯有情緒了」、「如果是 UJ（高宇杰）蹲，現在早就被噴到不成人形了」。除了場上球員的表現，教練團的應變也成為眾矢之的。不少球迷質疑兄弟教練團未能及時出來溝通，未能在投捕明顯不合、出現情緒時及時叫暫停上場溝通。網友對此憤怒表示：「王建民是在寫筆記還是看戲？」、「老王又腳麻了？」、「放任球員在場上賭氣，這還是職業球隊嗎？」更有不少現場球迷直言：「第一局就想退票」，認為教練團的放生態度讓這場比賽成了「坐牢局」。這場比賽來看，鄭浩均今日控球不佳，變化球幾乎無法投進好球帶，導致只能硬拼直球，卻不斷被台鋼打線鎖定。加上捕手陳統恩過於執著於「配高球」，在投手狀態不佳的情況下，位置高的訴求反而被王柏融等強打頻頻重擊。不過後來在場下也看到鄭浩均和陳統恩也在教練的帶領溝通下，已經有所聊過，就看兩人能否釐清今天配球上的問題。