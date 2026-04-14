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馬英九基金會人事風暴持續延燒，前執行長蕭旭岑被控違反財政紀律，董事會先前決議由薛香川、尹啟銘、李德維組成3人專案小組展開調查。然而，3人小組今（14）日發出聲明，直指基金會辦公室片面發布訊息、混淆視聽，甚至有故意阻擋調查之嫌；對此馬辦晚間急發聲明，強調已二度提供相關事證給董事，並敦請調查小組儘快展開約詢，基金會定會全力配合。根據3人小組的聲明內容，小組成員指出基金會昨日聲稱召開臨時董事會並發表6點聲明，但實際上7名董事中僅董事長一人到場，依法根本無法開會，實屬不當。聲明中還批評，董事會曾決議未經小組同意不得對外發言，辦公室卻無視規範多次違規，且刻意將臨時董事會選在原定的調查時間，有魚目混珠、阻擋調查進行的嫌疑，加上關鍵資料至今尚未完整提供，辦公室片面的說法難以令人信服。馬英九文教基金會則回應，表示已分別於4月8日及今日兩度將違反財政紀律的事證提供給董事，為避免陷入無謂的口舌之爭，基金會敦請3人調查小組針對所提事證的真實性儘速展開調查，並約詢相關人證查證，懇請調查小組事先告知預定時程，強調一定會全力配合調查工作。