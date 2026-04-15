我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王宥忻（如圖）和老公二度結婚的婚期辦在5月31日，她表示也會同時邀請30對新人一起結婚。（圖／台灣愛物王二手公益商店提供）

「財富女神」王宥忻今（15）日率領女團F40成員關關、CONY、艾軒成員，一起出席「台灣愛物王二手公益商店」開幕活動。會後受訪時王宥忻透露，她和老二度結婚的婚禮，已訂在5月31日，主題會是浪漫的馬卡龍風，且不收禮金，地點待後續公布。2023年，結婚12年的王宥忻和老公翁承旭選擇離婚，說好和平分開，為了孩子住在同一屋簷下，共同打理事業和照顧孩子。2025年底，王宥忻宣布她再婚了，對象竟是同一對象。因夫妻倆經過磨合，決定再和對方結一次婚。王宥忻表示，5月將舉辦的婚禮，除了她自己和老公結婚，也會帶領30對愛侶共同見證愛情，且絕對不收禮金。同團成員CONY表示，到時將帶著新疆老公一起走紅毯，連遠在新疆的婆婆都會專程來台。成員關關則以過來人身分分享，她曾有過3次戶政事務所登記紀錄，第一次結婚時豪砸500萬赴巴黎拍婚紗、出動超跑車隊迎娶，最後還是離婚收場，讓她心痛直呼：「那500萬拿去買台積電現在都翻倍了！」她藉此呼籲女孩們，婚後經營遠比奢華婚禮更重要。除了即將迎來喜事，王宥忻對公益更是大手筆。她5年前斥資2億元買下台北八德路780坪空間，原先租給賣場每月有70萬租金入帳，但為了圓夢落實公益，她毅然收回空間並再投2000萬元裝修，成立「台灣愛物王二手公益商店」。未來營運模式會是由民眾捐贈九成新物品，店鋪盈餘扣除成本後將全數捐出。她表示：「二手就是重生，就像二手勞力士有時比全新品更貴。」希望能透過這個空間，讓物資交流並幫助更多人，將愛心種子傳遞出去。現場除了公益競標，還有樂團輪番演出，將二手店打造成充滿愛與音樂的能量聚落。