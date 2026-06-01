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▲張凌赫工作室為突然取消活動一事道歉，並承諾全額補償粉絲交通住宿費。（圖／翻攝自微博@張凌赫工作室official）

中國男星張凌赫原定在昨（31）日於南寧「萬象城」百貨公司，出席代言的眼鏡品牌MOLSION活動。沒想到大批粉絲在天還沒亮就開始在百貨公司外排隊，人潮多到玻璃門直接被擠爆，意外引發流血意外，活動也因此緊急取消，改成線上直播，讓粉絲都超崩潰。不過對此，張凌赫也透過工作室道歉，並霸氣宣布將全額補償粉絲的交通住宿費，超有誠意的舉動，再度引發大讚。張凌赫工作室在昨日晚間發文，為突然取消活動一事道歉，表示每次與粉絲相聚，都能感受到大家的熱忱與心意，但這次粉絲卻敗興而歸，並宣布：「對於來到南寧的粉絲朋友，因本次活動產生的機票、高鐵、酒店、車費等交通住宿費損失，均由藝人及工作室進行全額補償。」並請粉絲們準備相關材料，在6月3日前填寫文檔，工作室逐一核對後，預計會在6月15日前完成全額賠償。工作室也列出這次的補償範圍，包含5月30日～5月31日住宿及退改費用、5月30日～6月1日機票、高鐵購票及退改簽費用、以及5月30日～6月1日打車費用；並在最後再度道歉，「我們內部也會針對此次事件進行全面覆盤，未來將嚴格確認活動籌備情況，提前排查各類隱患，營造更安全更周全的見面環境。再次向遠道而來的各位粉絲朋友致以最誠摯的歉意！」這項超誠意的補償行為，也再度為張凌赫圈了大批粉絲，「藝人及工作室進行全額補償，這條留存好，又有幾個人能做到這樣」、「其實這件事責任方絕對不在張凌赫，但是他是真的很珍惜和粉絲的每一次見面，所以才會主動承擔起這種責任」、「哥哥你怎麼這麼好，下次見」、「又要哥哥承擔我真的又要哭了，張凌赫那麼好到底在幹什麼？」