我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥小熊隊於今（16）日客場挑戰費城費城人隊，先發左投今永昇太先發主投6局狂飆平美職生涯紀錄的11次三振僅失1分，順利奪得個人本季首勝。打線方面，鈴木誠也同樣繳出單場雙安，用火燙手感助隊系列賽客場帶走2勝。今永昇太此役肩負系列賽搶勝重任，雖在首局遭費城人開路先鋒透納（Trea Turner）擊出中外野陽春砲先失1分，但他隨即回穩，面對費城人豪華打線，今永昇太整場祭出三振秀，讓去年國聯雙冠王舒瓦伯（Kyle Schwarber）單場3次揮棒落空遭三振，巨砲哈波（Bryce Harper）也被壓制。今永昇太此役運用四縫線直球、指叉球與橫掃球（Sweeper）搭配，自第3局起連續三振費城人核心打者，把比賽節奏掌控下來，本場他最終用97球投完6局，僅被打出3支零星安打、另添11次三振，繼前一場6局無安打表現後，開季連續2戰繳出優質先發，防禦率下降至2.45。同樣效力小熊的日籍重砲鈴木誠也，本場同樣擔任第3棒指定打擊出發，全場4次打擊有2支安打、選到1次保送，這是他本季首度單場雙安，搭配隊友霍爾納（Nico Hoerner）5打點爆發，小熊連續兩場比賽得分達雙位數。