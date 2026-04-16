日本知名藝人、前成人片女優桃乃木香奈近期再度成為話題焦點，她於昨（15）日晚間低調現身新莊棒球場觀看中職賽事，事前並未對外公開行程，讓不少現場球迷驚喜不已，當她身影出現在看台區時，立刻引發騷動，即使當天現場飄雨，仍無法澆熄粉絲熱情，大批觀眾紛紛湧上前圍觀拍照，場面一度相當熱鬧。
簡約造型難掩星味 桃乃木香奈親民互動圈粉無數
從現場曝光的畫面可見，桃乃木香奈昨日以輕鬆休閒風格亮相，身穿簡單運動上衣搭配牛仔褲，整體造型不走華麗路線，卻依然難掩明星氣質，她在看台上不時隨著應援音樂擺動身體，臉上掛著自然笑容，與周圍氣氛融為一體，即便沒有刻意打扮，仍被不少球迷直呼「氣質太突出」，成為全場矚目的焦點人物。
除了外型吸睛，桃乃木香奈親切的互動方式也讓人留下深刻印象，她在觀賽過程中主動走訪球場各區，不僅品嚐多種台灣在地美食，也樂於與民眾交流，面對粉絲提出的合照要求她幾乎來者不拒，甚至主動打招呼展現極高親和力，這樣的舉動讓不少球迷大讚「完全沒有距離感」，也讓現場氣氛更加熱絡。
社群瘋傳話題延燒 親自發文幽默回應
隨著桃乃木香奈現身球場的消息曝光，相關照片與影片迅速在Threads等社群平台擴散，引發大量討論，不少網友紛紛轉發現場畫面稱讚她本人狀態極佳，甚至直言「比螢幕上更漂亮」，短時間內大量桃乃木香奈到球場的內容洗版社群
面對突如其來的人氣關注，桃乃木香奈事後也透過社群平台分享昨日畫面，並貼出自己被粉絲圍繞的照片，她幽默表示看到這麼多人拍照，一度懷疑大家是否真的認識自己，語氣輕鬆逗趣，她同時提到這次來台觀看棒球賽是一次相當新鮮的體驗，也對台灣球場的氛圍留下深刻印象，貼文一出再度引發粉絲留言互動，期待她未來能再次來台參與更多活動。
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從現場曝光的畫面可見，桃乃木香奈昨日以輕鬆休閒風格亮相，身穿簡單運動上衣搭配牛仔褲，整體造型不走華麗路線，卻依然難掩明星氣質，她在看台上不時隨著應援音樂擺動身體，臉上掛著自然笑容，與周圍氣氛融為一體，即便沒有刻意打扮，仍被不少球迷直呼「氣質太突出」，成為全場矚目的焦點人物。
除了外型吸睛，桃乃木香奈親切的互動方式也讓人留下深刻印象，她在觀賽過程中主動走訪球場各區，不僅品嚐多種台灣在地美食，也樂於與民眾交流，面對粉絲提出的合照要求她幾乎來者不拒，甚至主動打招呼展現極高親和力，這樣的舉動讓不少球迷大讚「完全沒有距離感」，也讓現場氣氛更加熱絡。
隨著桃乃木香奈現身球場的消息曝光，相關照片與影片迅速在Threads等社群平台擴散，引發大量討論，不少網友紛紛轉發現場畫面稱讚她本人狀態極佳，甚至直言「比螢幕上更漂亮」，短時間內大量桃乃木香奈到球場的內容洗版社群
面對突如其來的人氣關注，桃乃木香奈事後也透過社群平台分享昨日畫面，並貼出自己被粉絲圍繞的照片，她幽默表示看到這麼多人拍照，一度懷疑大家是否真的認識自己，語氣輕鬆逗趣，她同時提到這次來台觀看棒球賽是一次相當新鮮的體驗，也對台灣球場的氛圍留下深刻印象，貼文一出再度引發粉絲留言互動，期待她未來能再次來台參與更多活動。