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▲桃乃木香奈現身新莊棒球場，跟富邦悍將吉祥物合照（圖／翻攝自桃乃木香奈Threads@kana_momonogi）

簡約造型難掩星味 桃乃木香奈親民互動圈粉無數

▲桃乃木香奈品嚐新莊棒球場場內美食，吸引大批球迷圍觀。（圖／翻攝自Threads）

社群瘋傳話題延燒 親自發文幽默回應

日本知名藝人、前成人片女優桃乃木香奈近期再度成為話題焦點，她於昨（15）日晚間低調現身新莊棒球場觀看中職賽事，事前並未對外公開行程，讓不少現場球迷驚喜不已，當她身影出現在看台區時，立刻引發騷動，即使當天現場飄雨，仍無法澆熄粉絲熱情，大批觀眾紛紛湧上前圍觀拍照，場面一度相當熱鬧。從現場曝光的畫面可見，桃乃木香奈昨日以輕鬆休閒風格亮相，身穿簡單運動上衣搭配牛仔褲，整體造型不走華麗路線，卻依然難掩明星氣質，她在看台上不時隨著應援音樂擺動身體，臉上掛著自然笑容，與周圍氣氛融為一體，即便沒有刻意打扮，仍被不少球迷直呼「氣質太突出」，成為全場矚目的焦點人物。除了外型吸睛，桃乃木香奈親切的互動方式也讓人留下深刻印象，她在觀賽過程中主動走訪球場各區，不僅品嚐多種台灣在地美食，也樂於與民眾交流，面對粉絲提出的合照要求她幾乎來者不拒，甚至主動打招呼展現極高親和力，這樣的舉動讓不少球迷大讚「完全沒有距離感」，也讓現場氣氛更加熱絡。隨著桃乃木香奈現身球場的消息曝光，相關照片與影片迅速在Threads等社群平台擴散，引發大量討論，不少網友紛紛轉發現場畫面稱讚她本人狀態極佳，甚至直言「比螢幕上更漂亮」，短時間內大量桃乃木香奈到球場的內容洗版社群面對突如其來的人氣關注，桃乃木香奈事後也透過社群平台分享昨日畫面，並貼出自己被粉絲圍繞的照片，她幽默表示看到這麼多人拍照，一度懷疑大家是否真的認識自己，語氣輕鬆逗趣，她同時提到這次來台觀看棒球賽是一次相當新鮮的體驗，也對台灣球場的氛圍留下深刻印象，貼文一出再度引發粉絲留言互動，期待她未來能再次來台參與更多活動。