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▲日籍球星今井達也（Tatsuya Imai）開季雖然不穩，但近期表現有漸入佳境的趨勢。（圖／美聯社／達志影像）

近期休士頓太空人隊的先發輪值出現重大異動。根據《運動畫刊》報導，由於陣中投手群飽受傷病困擾且表現不穩，球團在經歷一連串動盪後，決定將先發投手傑森·亞歷山大（Jason Alexander）下放至3A，由我國好手鄧愷威、日本強投今井達也等人為主幹，正式回歸傳統的「五人先發」輪值體系。《運動畫刊》指出，在太空人隊目前的五人先發名單中，台灣投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）的轉型備受矚目。鄧愷威成功從牛棚轉任先發，過去兩次先發總計投出11局無失分，僅被敲出4支安打，並送出 13 次三振，展現出極佳的壓制力。另一位備受期待的日籍球星今井達也（Tatsuya Imai）開季雖然不穩，但近期表現有漸入佳境的趨勢，雖在先前的比賽中參與了球隊的「接力無安打比賽」，但在今日面對密爾瓦基釀酒人隊的賽事中，儘管全場僅被擊出3支安打，卻因被傑克·鮑爾斯（Jake Bauers）轟出一支2分砲，最終以2分之差苦吞敗投。今井達也本場主投6局用了110球，送出5 次三振與2次保送，目前戰績來到2勝3敗。太空人隊目前的先發五人組陣容如下：史賓賽·阿里蓋蒂（Spencer Arrighetti）：目前戰績7勝1敗，防禦率1.34，正處於競爭賽揚獎的火熱狀態。鄧愷威（Kai-Wei Teng）：轉型先發後表現穩定，成為輪值中的亮點。麥克·伯羅斯（Mike Burrows）：表現雖不穩定，但過去5次出賽中有3場優質先發。今井達也（Tatsuya Imai）：持續磨練控球與穩定性。彼得·蘭伯特（Peter Lambert）：繳出防禦率3.49的成績，為輪值末端提供穩定的深度。總教練艾斯帕達（Joe Espada）對於目前的五人陣容表示暫時滿意。同時，球隊也傳出好消息，包括王牌投手杭特·布朗（Hunter Brown）、克里斯蒂安·哈維耶（Cristian Javier）與藍斯·麥庫勒斯（Lance McCullers Jr.）等傷兵皆在復健階段，預計於 6 月中旬起陸續歸隊。這些大將的回歸，預計將進一步激發太空人隊的先發競爭力，為下半季衝刺奠定基礎。太空人隊近期找回競爭力，在過去7場比賽中贏得6場，目前距離美聯西區龍頭僅剩2場勝差，球隊士氣正旺。