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中配出身的李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，也同步失去不分區立委資格，事件延燒之際，她頻頻現身各大政論節目，引發外界關注其通告收入。百萬網紅Cheap大膽推估，李貞秀的月收入驚人，恐高達45萬元；不過，網紅四叉貓可不這麼認為，他揭露李貞秀的真實行情，直呼：「通告費還不夠她買身上穿的那件17萬Dior外套！」百萬網紅Cheap日前在前議員童仲彥的貼文下方留言，依他推算，李貞秀的通告費應該不錯，每場節目至少落在5千元至1萬元之間，取中間值7千5百元計算的話，若以一天跑3場、每月工作20天來看，月收入可達45萬元，讓Cheap嗨喊：「比立委還好賺！」四叉貓則出面打臉，直指此說法與業界實況落差甚大，他表示，自2019年踏入評論圈以來，對政論節目行情還算有所了解，一般所謂「綠媒政論節目」的通告費，公道價為每小時3千元。來賓錄影前填寫勞報單後，通常會領取現金信封袋，而平日節目錄影時間多集中在中午12時30分至晚間6時30分之間，晚間時段則多為單人專訪，但並非天天都有機會上節目。四叉貓進一步分析，即使以滿檔計算，一天錄滿6小時的情況在實務上幾乎難以達成，主要受限於各電視台距離，例如從林口前往內湖，車程就需約40分鐘。因此，多數熱門名嘴一天實際錄影時數約落在3至4小時，每月累積約70小時，換算下來月收入約20萬元左右。他也補充說道，自己算小咖，如此滿檔狀態，一年頂多出現1至2次大型事件期間。對於Cheap的推算，四叉貓認為對方「不懂行情、胡說八道」，講話沒什麼參考價值，質疑Cheap所言「李貞秀可以靠當名嘴月入45萬」，最好每天有那麼多節目可以錄都不會撞時間啦！最後，他也指出，儘管李貞秀這2天通告滿檔，但熱度恐怕僅維持到下週而已，估計這2週的通告費收入，甚至不足以支付她身上穿著的17萬元Dior外套。