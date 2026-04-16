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國民黨主席鄭麗文甫結束「2026和平之旅」返台，卻被踢爆一行人高達480萬的團費，全是向台灣民主基金會申請經費，當中包含了35人的機票、住宿、餐飲及零用花費，通通都是由人民的納稅錢買單，消息一出，立刻引發外界不滿聲浪。對此，政治工作者周軒狠酸，所以習近平這下見了由「台獨頑固分子關聯機構」資助的國民黨一行人，習近平被鄭麗文賞了好大一巴掌。周軒指出，2022年8月3日，中國國台辦發表聲明，「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」，打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸（中國），以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會一個中國格局。該聲明續指，大陸（中國）方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸（中國）組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。禁止大陸（中國）組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。周軒強調，國民黨主席鄭麗文一行人去中國，用的是民主基金會的錢，所以習近平這下見了由「台獨頑固分子關聯機構」資助的國民黨一行人。