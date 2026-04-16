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國民黨主席鄭麗文日前結束赴中訪問返台，卻遭媒體披露，該訪問團共35人、行程為期6天，總支出約新台幣480萬元，但全數費用卻是向台灣民主基金會申請補助，等同動用公帑，而國民黨一行人沒花到半毛自己的錢，引發外界質疑。對此，民進黨新北市議員林秉宥大酸，創下國共交流以來「最乞丐」的一團。林秉宥在臉書發文嘲諷，機票是國庫出的，連中國境內交通搭高鐵、飛機都要自己買票，沒有全程落地招待，顯示規格明顯落差。此外，連伴手禮費用也納入國庫支出，而所謂的「惠台政策」內容，規模更被形容為歷來最少。林秉宥進一步挖苦表示，在如此條件下，還好意思搭商務艙，「空空的口袋有大大的夢」，語帶強烈諷刺，他更不客氣開嗆：「創下國共交流以來最乞丐的一團！」相關發言也迅速在網路上引發討論。網友紛紛留言暗諷「連舔共都用台灣人的錢」、「為什麼可以花納稅人的錢通敵？」、「該不會每一次都⋯⋯」、「果然還是很有難民黨的風格，吃公家的、搞私下的爛貨」、「不要臉！還敢嘴卓院長的自費！」、「之前批評卓榮泰自費訪日的人都死了嗎？」。