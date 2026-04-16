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國民黨主席鄭麗文日前結束訪中行程，更與中共總書記習近平會面，未料卻遭爆一行35人，包括機票、住宿、膳食及零花共480萬元並非自掏腰包，而是向立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，這趟中國之旅由全民買單。對此立委郭國文表示，原來大家都錯了，還以為鄭麗文當選黨主席的最重要使命就是要去見習近平，結果鄭習會在國民黨眼中如此廉價，連自己出錢都不願意。鄭麗文遭報赴中花費480萬元全民買單，對此國民黨文傳會主委尹乃菁證實此事，更稱若民進黨願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以向民主基金會申請補助，與中國共產黨行政黨交流。郭國文表示，尷尬的是，根據《財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程》第18條第3項，「本會不得贊助涉及統獨之活動」。國民黨自己證實，這趟旅程涉及「反台獨」，也就是不符合民主基金會的補助對象。最後郭國文說，韓國瑜您作為民主基金會的董事長，這個違反章程的補助案，「是不是應該回收款項？」