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中華民國工業總會今（16）日舉行第13屆第3次會員代表大會，工總理事長潘俊榮致詞提到，對於立法院長韓國瑜能夠召開朝野協商化解預算僵局、穩定投資環境，表示肯定，更說自己已與立法院國民黨團總召集人傅崐萁溝通，希望快通過預算案，對方承諾會盡速簽署。潘俊榮說，因為中東正在發生戰爭，工總第一時間就到經濟部溝通，確保原物料、能源不會出現短缺，當時經濟部長龔明鑫就說籌備非常積極安全，認為現在國家團隊都很惦記產業困難，對於佔全國產能53.8%的工總很關鍵，也希望政府可以對買不到原物料的廠商提出補助。他感謝政府團隊積極回應產業訴求，為減少民生經濟衝擊，近期儘可能努力確保石油、天然氣來源，也凍漲電價，並協調石化原料增產。顯示，政府團隊時時將「人民」記在心裡，展現出以民為本的施政高度。他也提到，朝野已經和諧，近期特別拜會過傅崐萁，希望卡住多時的預算可以盡速通過，對方已經承諾會盡快簽好。而外交部長林佳龍也受邀出席，他致詞提到，自己過去一年拜訪14國家，大概是繞地球快 6 圈，更自嘲因為參加太多國家宴席，自己已經「為國保重」，體重頻頻上升。他表示，外交部推出總合外交，認為在外面講外交除了理念之外，也必須要有雙方怎麼做生意、投資，也希望台灣企業可以有實力打群架，以「新雁行國際聯合艦隊」，由部分產業當作領導者，可以「以大代小」帶領各類產業可以出征國際。