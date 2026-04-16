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大立光營運展望 執行長林恩平：4月比3月低、5月比3月差光學鏡頭廠大立光今（16）日舉行法說會，展望公司營運表現，一向作風誠實的執行長林恩平表示，4月看起來會比3月差，5月也會比4月低，產能利用率目前沒有第四季那樣滿載，但整體還是蠻緊。大立光第一季受惠於客戶拉貨優於預期，營收年增7%、來到155.44億元，然而受到良率較低、固定成本與電費支出都偏高影響，首季毛利率僅有49.4%，遠不如去年同期的54.6%，營益率37.4%也比去前同期大減4.3個百分點，稅後純益為61.23億元、年減5%，單季EPS為46.63元。針對短期營運，林恩平表示，從年對年角度來看，4月與5月仍優於去年同期。回顧第一季表現，大立光原先預期營收將持平（flat），實際結果則優於預期，林恩平表示，客戶並不會明確告知是否加單，但整體需求確實有「稍微upside」。在毛利率方面，第一季呈現壓力，林恩平說明，雖然報廢費用已有改善，但良率表現較差，加上固定成本提升與電費支出增加，使毛利率相對承壓。針對新款iPhone可望導入可變光圈、折疊型態，他說，客戶已經確定規格可變光圈的規格、檢測的規範也已經確認，大立光投入可變光圈很多年，生產不是問題，但可變光圈的銷售量、毛利率能不能比潛望式鏡頭好，還是要看量產之後的良率，以及客戶在新產品開賣之後半個月至一個月後，對訂單的調整而定。展望第二季毛利，林恩平強調，毛利率仍取決「客戶拉的是什麼樣的機種」，若客戶拉貨偏向高階產品，毛利率將較佳，若良率改善，也有助於毛利回升。另一方面，市場高度聚焦大立光在CPO領域的布局，林恩平回應，CPO目前會是大立光優先的發展領域，但他也坦言，大立光屬於後進者，挑戰高難度的規格，儘管送樣成功後也有量產的規劃，但量產也有良率的挑戰，「還有很長的距離。」他指出，大立光目前做的還不能稱為CPO，而是聚焦於FAU（光纖陣列單元）元件，仍處於送樣與客戶認證前階段，尚未進入量產。FAU需先完成送樣並通過客戶認證後，才有機會進一步推進量產規劃，現階段仍以提供元件為主要方向。