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國票金控將於5月29日召開股東會，並進行15席董事改選，由於財政部長莊翠雲已表態，股東會改選將展現最大優勢及實力，取得經營主導權後，會讓公司走入正軌及穩健經營，雖然公股、耐斯、旺旺及台鋼集團4方超額提名25席，不過，今（16）日董事會通過15席同額董事提名名單，據悉會中「一片祥和」，依照被提名人名單照案通過，改選大戰也提前落幕。國票金核定公告泛公股提名8席過半董事（含3席獨董），耐斯、旺旺各3席（含1席獨董），台鋼集團1席董事。根據國票金公告名單，泛公股提名5席一般董事、3席獨立董事，其中一般董事包括前兆豐金董事長張兆順、前第一金總經理吳瑛、前第一銀行副總經理周慶輝、現任台企銀副總經理乙增祥、第一銀行副總經理蔡淑慧，獨立董事包括東吳大學商學院副院長謝智源、律師梁穗昌、彰銀董事李文雄。在耐斯陣營部分，共提名2席一般董事包括現任國票金總經理陳冠舟、國票證券副董事長陳冠如，還有1席獨董現任國票金獨董陳惟龍。至於旺旺陣營也各提名2席一般董事、1席獨董，一般董事有現任董事施正峰、楊承羲，獨董律師楊家興；台鋼陣營（含台境）則計提名1席一般董事劉子猛 。國票金5月29日股東常會就會進行董事改選，國票金也已公告，今年股東會紀念品將贈送股東價值300元的「高級法蘭絨毯」。