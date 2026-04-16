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▲馮提莫在直播中大方承認整形。（圖／微博@蘇易陸）

中國直播主馮提莫以歌曲〈學貓叫〉爆紅，精緻外貌讓她吸引大批粉絲。不料她在2023年7月，坦承罹患甲狀腺癌末期，手術好轉後又復發，還因為接受化療歷經暴瘦及暴肥階段，讓粉絲都非常心疼。而近日她頂著素顏直播，還大方自爆整形，透露去除了淚溝、黑眼圈，還分享第一次割雙眼皮的時候失敗，後面又改了幾次，搞笑直呼：「把自己當成一個試驗品了」。馮提莫近日素顏直播，還大方承認曾割雙眼皮，馮提莫先開玩笑說是自己用菜刀切的，「自己給自己做的手術，所以切的這麼失敗嘛」，然後坦承雙眼皮第一次是用埋線方式，後來沒有和醫生溝通好就直接割，沒想到割完不滿意，讓她當場驚呼：「啊！怎麼這麼醜啊！」但也沒辦法，不過之後馮提莫又陸續改了幾次，直呼：「已經把自己當成一個試驗品了」。她最後也奉勸大家謹慎選擇醫美，要多溝通、多做對比再決定。除此之外，馮提莫也承認近期又進廠小維修，她先是開玩笑叫男生出去，說只告訴女生，因為怕毀形象，接著回答粉絲猜測她是否有在臉上打東西的問題，坦承因為眼下有黑眼圈、淚溝，讓臉看起來凹陷，所以就打膨起來，整體也看起來更有精神。馮提莫大方承認整形的態度也引發粉絲稱讚，紛紛表示：「馮提莫的勇氣值得尊敬，追求美麗是每個人的權力！」、「真實不虛偽，大方承認」、「比起死不承認的虛偽，馮提莫這份真實反而更戳人」、「坦然面對自己的變化，真的比硬凹人設舒服多了」。馮提莫日前停播近1年後，於去年下半年帶著癌細胞回歸，重新回到螢光幕前，但整個人卻變得骨瘦如柴。她也在直播中透露因癌細胞復發，而持續接受化療，原先因藥物副作用暴肥至65公斤，後又急遽下降25公斤，體重最輕只剩約40公斤，身體變化與先前在鏡頭面前的模樣判若兩人。而近期她漸漸康復，氣色也終於變得越來越好。