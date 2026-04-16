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▲今日快艇慘遭勇士淘汰，保羅在限時動態貼出一張著名的黑人梗圖，意指「親自參加宿敵葬禮，並確保他們真的走了」。（圖／翻攝自保羅IG）

NBA西區附加賽今（16）日爆出大冷門，金州勇士在客場以126：121逆轉擊敗洛杉磯快艇，寫下「下剋上」奇蹟。賽後今年2月正式宣布退休的「控衛之神」保羅（Chris Paul）意外成為場外的焦點。他在快艇出局後，隨即在Instagram發出一張「參加對手葬禮」的惡搞梗圖，諷刺季初無預警開除他的老東家，引發球迷瘋傳。原想在生涯第21季重返洛城完成「落葉歸根」的保羅，沒想到快艇球團卻在去年12月深夜突然宣布裁掉這名傳奇，當時保羅錯愕地在社群寫下：「剛得知我被送回家了。」儘管快艇隨後宣稱將退役他的球衣，但保羅顯然並不領情。今日快艇慘遭勇士淘汰，保羅在限時動態貼出一張著名的黑人梗圖，意指「親自參加宿敵葬禮，並確保他們真的走了」。這記冷箭讓網友紛紛笑翻直言：「反正也沒季後賽打了 快艇球團要不要來個大和解」、「隊史第一人心寒」、「人狠話不多」、「CP3嘴角壓不下去了」。勇士隊今日能完成逆轉，靈魂人物非柯瑞（Stephen Curry）莫屬。他全場狂飆35分，包含7記三分彈，更成為NBA史上單場砍下35分以上最年長的控衛。賽後勇士休息室氣氛超級歡樂，因傷缺陣的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）雖然無法上場，但他在賽後開心地對著柯瑞模仿「山羊叫聲」意指他就是GOAT，而柯瑞也隨即幽默回應，兩大球星的互動讓現場笑聲不斷。快艇本季走得跌宕起伏，季中送走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac）後，總教練泰隆魯（Tyronn Lue）曾豪言要達成35勝目標，最終也以西區第9殺入附加賽。然而，在格林（Draymond Green）窒息式防守封鎖雷納德（Kawhi Leonard）的情況下，快艇最終還是功虧一簣，只能展望下個賽季再來。