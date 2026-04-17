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美國股市爭週四再度走強，受到因美國總統川普釋出美伊接近達成協議的訊號，加上以色列與黎巴嫩同意暫時停火，四大指數全數走高，不過在台積電期貨盤大跌之下，台指期夜盤大跌506點，收在37143點，不過台北股市今（17）日開盤小漲13.64點、來到37145.66點，不過隨後翻黑走低。大盤開小高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到366.18點。美國總統川普週四在美股尾盤時段表示，美國與伊朗接近達成協議，並強調協議將確保伊朗不發展核武。他指出，目前市場表現良好、油價回落，談判氣氛正朝正面方向發展。消息一出帶動美國股市全數走高，道瓊工業指數上漲115.00點或0.24%，報48578.72點；那斯達克指數上漲86.69點或0.36%，報24102.70點；S&P500指數上漲18.33點或0.26%，報7041.28點；費城半導體指數上漲90.06點或0.97%，報9329.35點。台股台股ADR只有台積電ADR獨弱，顯示外資對短線半導體族群出現獲利了結壓力。台積電ADR下跌3.13%；日月光AD上漲1.36%；聯電ADR大漲6.73%；中華電信ADR上漲1.19%。台積電最新財報表現亮眼，毛利率達66.2%、每股盈餘22.08元雙創新高，但市場普遍認為利多已提前反映，反而引發短線資金調節。不僅僅是台積電ADR有壓力，台積電期貨盤後也大跌55元，拖累台指期夜盤終場大跌506點，收在37143點。