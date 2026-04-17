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近期有關特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）將啟動「Terafab」、用於生產AI晶片的計畫，引發不少討論，一部分人擔心這是否將撼動台積電地位，現在又傳出要在台灣釋出多項半導體職缺，從製程技術到設備導入幾乎全程包辦，不僅補強供應鏈，更可能為自建晶圓廠提前布局。然而，財信傳媒董事長謝金河直言，技術的生根必須千錘百煉，台積電的成功絕非一步登天。謝金河在臉書發文，提到16日是台積電的法說會，交出淨利5724.8億元、Eps22.08元、毛利率66.4%的卓越成績，而從第一季的Eps推估全年，有機會挑戰Eps100元的潛力。在法說會上，台積電董事長魏哲家也回應有關「Terafab」挑戰台積電的提問，淡淡表示：「晶圓代工沒有捷徑」，而這也是半導體競賽長期以來的底蘊。謝金河指出，馬斯克高調表示要設立兩奈米的晶圓廠，而且在工廠內可以吃漢堡，抽雪茄，等於宣告可以不用無麈室就能生產二奈米，身為當代不世出的創意天才，馬斯克這麼說，大家都不敢否認未來有這個可能性。不過，他再三詢問半導體技術專家，都認為可能性不高，即便是比較樂觀的專家，也認為必須「假以時日」，也許有一天會實現。謝金河強調，台積電的成功是數十年默默耕耘，前仆後繼努力才創造出來的成果，絕非「一步登天」，就像蘋果手機獨霸全球，如果沒有賈伯斯的紥根，恐怕難有今天。謝金河分析，Tesla和Intel合作的TeraFab，至少讓Intel股價大幅上漲，讓Intel能看到台積電的車尾燈，但馬斯克的晶圓廠不可能速成，今年的重點在Space X，接下來的IPO大戲會讓馬斯克很忙碌，而台廠在其中也會有角色。