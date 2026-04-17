美國職棒大聯盟（Major League Baseball）克里夫蘭守護者今（17）日主場迎戰巴爾的摩金鶯，守護者此戰由二年級生梅賽克（Parker Messick）掛帥先發，他在前8局完美封鎖金鶯打線，8局投完後梅賽克用球數已達106球，但守護者仍讓他在9局登板挑戰無安打比賽，沒想到9局上的第一球梅賽克就被敲出安打，最終梅賽克在全場球迷的歡呼聲中退場，終場守護者仍以4：2擊敗金鶯。
拉米瑞茲開轟 梅賽克封鎖金鶯打線
守護者在1局下半靠著拉米瑞茲（José Ramírez）的兩分砲先馳得點，5局下史蒂文·關（Steven Kwan）敲出帶有一分打點的安打，幫助守護者取得3：0領先，6局下，瓦雷拉（George Valera）在一、三壘有人的情況下敲安，守護者4：0領先金鶯。
梅賽克在前8局沒有被擊出安打，在現代棒球保護投手的趨勢下，讓一名年僅25歲的年輕球員承擔受傷風險過度投球，對球團而言是極大的掙扎。然而守護者仍選擇放手讓梅賽克挑戰無安打比賽紀錄。
挑戰無安打比賽 梅賽克9局破功
但9局上面對塔維拉斯（Leody Taveras）梅賽克一顆紅中卡特球被鎖定，塔維拉斯敲出金鶯本場比賽首安，梅賽克的無安打比賽也告吹，隨後亞歷山大（Blaze Alexander）也敲出安打，此時守護者選擇換下梅賽克，由終結者史密斯（Cade Smith）登板。
史密斯登板後接連被敲出高飛犧牲打以及二壘安打，讓金鶯將比分追成2：4，但最終還是成功將比賽守下，終場守護者就以4：2擊敗金鶯。梅賽克此戰主投8局，被敲出2支安打失2分，投出9次三振，拉米瑞茲繳出3支2，其中包含一發兩分砲。
資料來源：《MLB》
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守護者在1局下半靠著拉米瑞茲（José Ramírez）的兩分砲先馳得點，5局下史蒂文·關（Steven Kwan）敲出帶有一分打點的安打，幫助守護者取得3：0領先，6局下，瓦雷拉（George Valera）在一、三壘有人的情況下敲安，守護者4：0領先金鶯。
梅賽克在前8局沒有被擊出安打，在現代棒球保護投手的趨勢下，讓一名年僅25歲的年輕球員承擔受傷風險過度投球，對球團而言是極大的掙扎。然而守護者仍選擇放手讓梅賽克挑戰無安打比賽紀錄。
挑戰無安打比賽 梅賽克9局破功
但9局上面對塔維拉斯（Leody Taveras）梅賽克一顆紅中卡特球被鎖定，塔維拉斯敲出金鶯本場比賽首安，梅賽克的無安打比賽也告吹，隨後亞歷山大（Blaze Alexander）也敲出安打，此時守護者選擇換下梅賽克，由終結者史密斯（Cade Smith）登板。
史密斯登板後接連被敲出高飛犧牲打以及二壘安打，讓金鶯將比分追成2：4，但最終還是成功將比賽守下，終場守護者就以4：2擊敗金鶯。梅賽克此戰主投8局，被敲出2支安打失2分，投出9次三振，拉米瑞茲繳出3支2，其中包含一發兩分砲。