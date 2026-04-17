克里夫蘭騎士本季在例行賽拿下52勝30敗，最終以東區第4名晉級季後賽，首輪將對多倫多暴龍，雖今年戰績與去年東區龍頭的表現相比下滑不少，但騎士在季中交易迎來哈登（James Harden）騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）表示，有了哈登的加入，今年將是騎士奪冠的最佳機會。

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騎士戰績下滑　米契爾不擔心

從帳面數據來看，騎士隊本季的表現似乎有所倒退。比起2025年的64勝賽季，他們今年僅取得52勝；進攻效率從121.7降至119.2，防守效率也從112.2下滑到115.1。

米契爾在接受《The Athletic》記者Sam Amick採訪時表示，數據並不能說明一切。「我不想說這是他或我最後的機會，但這絕對是我們『最好的』機會。他選擇來到這裡是有原因的，他看到了潛力。我們知道該做什麼，剩下的就是如何執行。我們會在比賽中錯開上場時間，但在關鍵時刻，大家都知道該交給誰。」

哈登坐鎮　騎士全力衝冠

哈登加盟後，迅速為這支年輕隊伍注入了老將智慧。他將一種特殊的「戰術預演」訓練模式引進球隊，這正是2016年由詹姆斯（LeBron James）率領的騎士隊在奪下隊史首冠時所使用的訓練方法。除了戰術層面，哈登在場外也展現了成熟的風範，成為隊友們的絕佳榜樣。

米契爾曾擔心他和哈登兩名需要大量持球的後衛會擠壓隊友空間，但哈登的態度消解了他的疑慮。米契爾回憶道：「哈登來到這裡後跟我說：『多諾萬，這是你的球隊，兄弟。』這讓我感到很安心，能放手去做我該做的事。」

資料來源：《The Sporting News

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麥鈺妤編輯記者

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