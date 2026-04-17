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行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，傳出生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事。藍委洪孟楷今（17）日公布內部群組截圖，3月24日媒體披露顏慧欣辭世消息後，總談判代表楊珍妮的機要林邵貞將顏慧欣移除群組，質疑難道看報才知道顏過世？經貿辦最短時間不是慰問而是踢群組，是要切割還是掩蓋什麼。顏慧欣3月24日被披露因病辭世，隨後被爆生前遭到經貿辦總談判代表楊珍妮霸凌一事，行政院長卓榮泰也下令徹查。藍委洪孟楷今再爆內部群組截圖，顏慧欣離世後，經貿辦第一時間竟是將其從群組移除？切割，就能讓霸凌不存在嗎？洪孟楷說，「身爲涉外公務人員，我們也覺得很灰心，明明台灣的國際空間是大家的共識，但是現在什麼事做不成，只要推給中國就好了...」這是昨晚收到的爆料，在他質詢顏慧欣副總談判代表疑似遭霸凌一事之後又再收到的沉重訊息。洪孟楷說，昨晚收到的爆料更附上此截圖，訊息內容直陳：「這是OTN與駐外商務人員的群組，可以看到3/25才由楊珍妮的機要林邵貞將顏慧欣移除。如果辭職早已生效，爲何不在生效後就移除，難道是3/24看報才知道顏過世了嗎？」洪孟楷表示，他知道事情已經進入調查階段，而這則訊息是否屬實，以及調查小組是否有掌握這則訊息，我認為這很關鍵！因為如果這則訊息為真，代表3月24日前，顏慧欣都還一直在公務群組裡面，而3月24日離世新聞出來後，最短時間內，經貿辦選擇的做法並不是向家屬聯繫慰問？而是機要秘書急著把顏慧欣踢出群租？是要切割、避嫌、還是掩蓋什麼？這樣的行為，怎麼想都很奇怪。洪孟楷說，他支持前部長顏慧欣父親願意站出來說明，讓調查小組能有更進一步說法。他也同情白髮人送黑髮人的悲劇，誰都於心不忍。但更重要的是要一個事實的真相，也才不會讓霸凌的氛圍持續蔓延。真相為何？國人有權知道。