現在竟然還有一顆只要 15 元的肉粽！隨著端午節（6月19日）腳步逼近，近期一家位於北海岸、主打「一顆只要15元」且「24小時營業」的神秘排隊肉粽店在社群爆紅，更釣出大批吃小肉粽長大的在地老饕，親自揭開這家傳奇老店的真實評價。
🟡 15元肉粽Threads爆紅！老饕淚憶：以前14個100元
這波肉粽狂潮源自社群平台 Threads 的一則熱門貼文，有網友朝聖後驚呼：「肉粽一個 $15 真的有便宜！」貼文曝光後瞬間引來數萬網友圍觀，紛紛詢問在萬物皆漲的高通膨年代，怎麼可能還有如此佛心的銅板價。
事實上，這家被網友推爆的北部神秘神店，正是在地深耕超過30年的傳奇老字號「俞家肉粽」。貼文底下也釣出不少資深吃貨回味，有人透露：「端午節我只吃俞家肉粽，以前物價還沒漲時，小肉粽甚至 14 個才 100 元！現在雖然因為通膨變成 7 個 100 元，但折算下來依然是全台最佛心的價格。」
為什麼肉粽店開24小時？揭秘「十八王公」深夜傳奇
除了不可思議的 15 元破盤價，許多網美、夜衝族最驚奇的，莫過於這家肉粽店竟然是 24 小時營業、深夜凌晨去買依舊熱氣騰騰。
這項號稱全台最狂的營業模式，其實背後藏著深厚的在地歷史。早年北海岸的「十八王公」廟香火極其鼎盛，相傳該廟「越晚拜越靈驗」，因而造就了獨特的深夜進香潮。當時香客們習慣購買熱騰騰的油飯、肉粽作為祭拜十八王公的供品，加上周遭漁民半夜出海捕魚需要熱食果腹，久而久之，便催生出石門一帶特有的「24小時不打烊肉粽聚落」，而俞家肉粽正是這段深夜傳奇的代表性店家之一。
🟡 在地人私房排名曝光！內行吐真實評價：贏在便利性
隨著這波排隊熱潮，一名從小在石門白沙灣長大的在地網友，也大方分享了自己心中的「石門肉粽私房排行榜」。在他羅列的 10 家在地老店中，冠軍由蔡家奪下，而俞家肉粽則高居全區第二名，後續依序為林峰、曾家、王家與劉家。該網友強調：「能開店的口味都不差，單純個人喜好，請勿論戰。」
不過，網路上的真實評價則呈現兩極。有部分老饕直言，俞家肉粽的口味相對偏重、內餡較鹹，笑稱：「會去買真的只是因為半夜它有開，夜衝解饞無敵。」但無論如何，憑藉著無人能敵的 15 元抗通膨神價，加上承襲自十八王公的 24 小時營業不打烊優勢，這家神秘肉粽店無疑已成為今年端午最神級的流量話題。
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這波肉粽狂潮源自社群平台 Threads 的一則熱門貼文，有網友朝聖後驚呼：「肉粽一個 $15 真的有便宜！」貼文曝光後瞬間引來數萬網友圍觀，紛紛詢問在萬物皆漲的高通膨年代，怎麼可能還有如此佛心的銅板價。
事實上，這家被網友推爆的北部神秘神店，正是在地深耕超過30年的傳奇老字號「俞家肉粽」。貼文底下也釣出不少資深吃貨回味，有人透露：「端午節我只吃俞家肉粽，以前物價還沒漲時，小肉粽甚至 14 個才 100 元！現在雖然因為通膨變成 7 個 100 元，但折算下來依然是全台最佛心的價格。」
為什麼肉粽店開24小時？揭秘「十八王公」深夜傳奇
除了不可思議的 15 元破盤價，許多網美、夜衝族最驚奇的，莫過於這家肉粽店竟然是 24 小時營業、深夜凌晨去買依舊熱氣騰騰。
這項號稱全台最狂的營業模式，其實背後藏著深厚的在地歷史。早年北海岸的「十八王公」廟香火極其鼎盛，相傳該廟「越晚拜越靈驗」，因而造就了獨特的深夜進香潮。當時香客們習慣購買熱騰騰的油飯、肉粽作為祭拜十八王公的供品，加上周遭漁民半夜出海捕魚需要熱食果腹，久而久之，便催生出石門一帶特有的「24小時不打烊肉粽聚落」，而俞家肉粽正是這段深夜傳奇的代表性店家之一。
隨著這波排隊熱潮，一名從小在石門白沙灣長大的在地網友，也大方分享了自己心中的「石門肉粽私房排行榜」。在他羅列的 10 家在地老店中，冠軍由蔡家奪下，而俞家肉粽則高居全區第二名，後續依序為林峰、曾家、王家與劉家。該網友強調：「能開店的口味都不差，單純個人喜好，請勿論戰。」
不過，網路上的真實評價則呈現兩極。有部分老饕直言，俞家肉粽的口味相對偏重、內餡較鹹，笑稱：「會去買真的只是因為半夜它有開，夜衝解饞無敵。」但無論如何，憑藉著無人能敵的 15 元抗通膨神價，加上承襲自十八王公的 24 小時營業不打烊優勢，這家神秘肉粽店無疑已成為今年端午最神級的流量話題。