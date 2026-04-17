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台股又出現「萬元股」！股后穎崴（6515）3月自結營收12.22億元、年增69.25%，稅前淨利3.57億元，稅後淨利2.86億元、年增45.92%，稅後每股盈餘8.01元，帶動今（17）日股價以萬元開出後，最高衝至10675元，再寫自身新天價。穎崴因有價證券達公布注意交易資訊標準，依規定公告財務資訊，3月自結營收12.22億元、年增69.25%，稅前淨利3.57億元，稅後淨利2.86億元、年增45.92%，稅後每股盈餘8.01元。穎崴第一季等累計稅後淨利達6.98億元，賺超過2個股本，年增13.86%，稅後每股盈餘19.53元，超越去年同期17.21元、去年第四季的13.53元，創單季獲利新高。穎崴指出，在高階測試座（Test Socket）及MEMS探針卡訂單帶動下，3月營收首度破10億元大關，第一季營收接近30億元，創下單月、單季營收歷史新高。穎崴為台灣的半導體測試介面大廠，近年受惠AI晶片測試需求暴增，高階測試座供不應求，隨著新廠產能開出，測試座相關的營收有望大幅提升。