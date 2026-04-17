我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工龍頭台積電（2330）財報交出亮眼成績，並且在昨（17）日法說會上調升營收展望，也因此各家外資也開始調高目標價，其中有兩家美系外資將台積電目標價調高至2588元以及2750元。其中一家美系外資表示，台積電預期2026年第2季度營收較前季成長10%，高於市場普遍預期的5%-10%增幅。儘管PC和智慧手機需求疲軟，且存在一些宏觀不確定性，但AI需求依然非常強勁。台積電還將全年成長預期上調至30%以上，較先前預期的「接近30%」上修，因此，美系外資將台積電今年營收預測上調至年比成長36%（以美元計算）。另一家美系外資則認為，台積電在強勁的AI趨勢動能帶動下，前景持續看好。台積電受惠於平均銷售價格（UTR）上漲及生產效率的持續提升，2026年第1季度毛利率高於原先預估及市場預估。台積電董事長魏哲家昨日在法說會上表示，進入第二季，公司預期業務將繼續受到先進製程需求的支撐，對全年表現極具信心，預期全年美元營收成長率將超過30%。而2奈米去年第四季已量產，並於今年第一季放量，並計畫正加大投資擴張3奈米產能。針對產能供不應求的問題，魏哲家也直言，目前規劃下，相關產能要到2027年才會逐步到位，「供應會持續非常緊張」，也因此，公司已規劃興建三座新廠，以回應強勁需求。對於是否能透過加速擴產贏回客戶，他再次重申，建廠仍需2至3年、產能爬坡需1至2年，「沒有捷徑」。目前產能確實仍處於緊繃狀態，但公司正持續推進新廠建設，以回應客戶強勁需求，同時「非常努力爭取每一份可能的業務」，展現對自身技術與市場地位的信心。不過台積電今日股價卻沒有反應法說好消息，今日開低走低，最低一度來到2040元。