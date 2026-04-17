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台積電昨日召開法說會，董事長魏哲家指出，台積電將在台灣、美國及日本同步擴建三奈米新廠，以滿足客戶對先進製程強勁需求。不過，法人分析，帆宣、漢唐是台積電主要供應商，而現在他們在美國、台灣都在加速擴張，但這些廠務工程業者其實「各家人力都有限」，也出現外溢效應，因此整體來看，仍是無法滿足客戶需求，也就是說，「供不應求」困境難解。魏哲家指出，台積電決定在台、美、日本同步擴建三奈米新廠，其中台灣新建產能訂明年上半年量產，美國三奈米新產能下半年銜接；日本升級三奈米新廠則在後年量產，打破歷年製程節點推進到一定產能就不再擴充的紀錄。而台積電不僅蓋新廠滿足客戶需求，也計畫透過製程調整，在增建新廠未完成前，提升三奈米產量，以滿足客戶超乎預期的強勁需求。對此，中信投顧分析師張敦翔表示，去年底，曾對台積電2026、2027、2028年蓋廠建案量做預估，之前預期這三年的建案量分別為13、12、1，也就是合計在建的案量，然而，由於台積電積極加速興建廠房，現在已經將上修預估至17、14、4，可見其產能緊張、「生產不出來」的程度。另一方面，台積電除了案量在提升，建廠週期也在加速。今年美國第一座AP廠在亞利桑那州，將在下半年起就發包，而漢唐、帆宣是台積電主要供應商，現在台灣、美國都在加速擴張，但各家人力都有限，因此漢唐、帆宣都有部分人力押寶美國，但台灣也在擴廠，因此，在人力緊俏的情況下，出現外溢效應，另一家業者矽科宏晟喜獲訂單，比如原先台積高雄廠P4、P5應是由帆宣負責，現在則轉由矽科宏晟來做。然而，張敦翔指出，矽科宏晟原本就是負責做AP7、AP8廠，但為了補上台積電之前要蓋的廠，可能導致既有的AP7、AP8廠「沒得蓋」。以此來看，台積電即便現在努力擴產3奈米，在廠務工程業者還追趕不上速度的問題之下，想要解決現在「產能不夠」的緊缺窘境，恐怕仍是台積電仍需想方設法思考的一大挑戰。