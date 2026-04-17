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▲唐禹哲這系列帥照被調侃是自首前拍的，工作室今日發聲澄清，他其實早在去年就已到案。（圖／微博＠唐禹哲、@唐禹哲DT工作室）

▲唐禹哲（左）和蘇小軒（右）感情甜蜜，婚後事業重心都轉移至中國了。（圖／唐禹哲IG@dt_0902）

新北地檢署15日公布閃兵案第4波涉案人員偵查名單，其中男星唐禹哲（本名阮霆鈞）在自首行列。而唐禹哲本月13日才在微博發文，分享自己出門前的穿搭帥照，因此被網友調侃，原來他所謂的「出門」，就是要去警局自首。對此，唐禹哲工作室今（17）日發布聲明，表示唐禹哲早在去年就已主動到警局配合調查，並非這個月才去自首的，希望網友不要捏造虛假情況。唐禹哲13日才在微博發文，分享自己穿著全黑潮服的穿搭照，並在貼文寫道這是出門前拍的，結果2天後就被新北地檢署公開，在第4波閃兵藝人名單內，這讓網友忍不住調侃：「我不行了，唐禹哲去自首前還發營業照，也是個神人」、「笑暈了…偶像包袱這一塊」、「他感覺就算入獄了，也會舉著自己的訊息拍那種人生四格」、「我笑到不行，自首當走秀」。針對這些負面的網路輿論，唐禹哲工作室今日在微博發布聲明澄清，「唐禹哲已於去年主動報到，並配合妥善處理了所有關於兵役相關事宜。網上所傳出的『出發圖事件』並不屬實，我司堅決抵制為博眼球，刻意捏造虛假事實之行為，並保留追究其相關法律責任的全部合法權利」。工作室也向粉絲道歉，「非常抱歉因藝人自身問題給大家造成困擾，以後我司一定會恪盡職守，嚴格要求藝人嚴守法律底線」，還表示唐禹哲會用實際行動彌補過錯，懇請大家一起監督。據悉，唐禹哲是在2013年時，透過中間人介紹，與閃兵案主謀陳志明達成合作，支付約20萬元酬勞，取得偽造假的高血壓病歷，用以逃兵。41歲的唐禹哲近年已將演藝事業重心轉往中國發展，與女星蘇小軒結婚後育有1子，除了在中國拍戲，還接了許多品牌代言、商演，但閃兵案曝光後，他原定在今日出席的一日店長活動已經被取消；不過其他品牌目前還沒有明顯的切割動作，唐禹哲在中國應該還有機會繼續活動。