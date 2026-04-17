國民黨主席鄭麗文日前結束赴中訪問返台，卻遭媒體披露，該訪問團共35人、行程為期6天，總支出約新台幣480萬元，但全數費用卻是向台灣民主基金會申請補助，等同動用公帑，而國民黨一行人沒花到半毛自己的錢，引發外界炸鍋。對此，民進黨立委林楚茵酸嗆，國民黨嘴巴「反台獨」，身體卻很誠實地「用台獨基金」，這「兩面逢源」的功力，不拿奧斯卡真的太可惜了！

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林楚茵表示，國民黨拿「台獨經費」去中南海面聖？這兩面手法太魔幻！鄭麗文跑去中國見習近平，竟然還好意思向「臺灣民主基金會（TFD）」申請高達480萬的補助？這波操作真的讓人大開眼界！國台辦早在2022年就氣噗噗地把民主基金會列為「台獨頑固分子關聯機構」，還下令嚴厲制裁、禁止任何合作。

林楚茵續指，結果國民黨平時在台灣跟著中共罵台獨，私底下卻喜滋滋地領著這筆被中共認證的「台獨金援」，買機票飛去北京朝貢？國民黨嘴巴「反台獨」，身體卻很誠實地「用台獨基金」，這「兩面逢源」的功力，不拿奧斯卡真的太可惜了！

林楚茵直言，更誇張的是，民主基金會白紙黑字寫得很清楚，設立宗旨是「支持亞洲及世界各地之民主化」，但鄭麗文拿了這筆推廣民主的錢，見到習近平的時候，有把握機會跟他探討「民主人權」嗎？有要求中共釋放政治犯嗎？透過直播只看到她乖乖聽訓、點頭稱是，連半個「民主」都不敢提，這480萬的預算憑什麼核銷？台灣納稅人的血汗錢，憑什麼幫妳的「朝貢之旅」買單！

最後，林楚茵更嘲諷，國台辦主任宋濤是睡著了嗎？偉大的習主席，竟然親自接見了領著「台獨資金」的鄭麗文！按照中共自己的神邏輯，習近平這算不算公然勾結台獨？算不算台獨幫兇？強烈建議國台辦立刻立案調查習近平，別讓最敬愛的習總書記，淪為台獨勢力的業績提款機！

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林翊涵編輯記者

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