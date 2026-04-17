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台中市一名小一生疑似罹患注意力不足過動症，頻繁發生搶奪物品、攻擊同學和老師等行為，但家長不願配合做特教鑑定，導致學校輔導資源無法介入，班上學童長期處於恐懼狀態，已有3名學生被迫轉學自保。教育局長蔣偉民坦言，近兩年有3至5起類似案例，家長害怕被貼上標籤，拒絕孩子接受鑑定，若已危及他人安全，教育局會以專案處理。台中市議員林祈烽今（17）日指出，近來他接獲多位家長陳情，指某公立國小一年級學生，疑似患有注意力不足過動症（ADHD），因情緒控管不穩，頻繁出現搶奪物品及攻擊同學、老師等行為，班上學童長期處於恐懼狀態，由於學校無法幫受害孩子轉班，目前已有3名學生被迫轉學。林祈烽說，校方從上學期起多次建議家長帶孩子就醫、進行特教鑑定，皆被家長拒絕，學校無法啟動輔導或安置措施、教師和全班學生長期暴露在高風險環境中。林祈烽問，當制度卡關，其他孩子及老師只能自認倒楣或自求多福嗎？市府應提供明確指引與法規依據，讓學校得採取必要措施，避免衝突持續擴大。林祈烽認為這並非個案，而是校園安全與霸凌防制機制失效的警訊。台中市每年校園安全事件通報數近2萬件，霸凌案件亦逐年增加，但調查成立的比例偏低，許多受害學生未能及時獲得應有保護，只能選擇轉學，形同制度逼退受害者，市府應全面盤點類似案例。教育局長蔣偉民答詢時坦言，近兩年出現攻擊行為、應送特教鑑定而未鑑定的案例約3至5起。他強調鑑定是為了孩子有更好發展、獲得更多協助，而非被貼標籤，但依據《特殊教育法》規定，一定得獲得家長同意才能進行鑑定，市府無法強行介入。林祈烽建議建立跨局處合作模式，由教育局主責，結合衛生局、社會局等局處資源，導入專業支援團隊進入校園，協助處理特教生的情緒與行為，更應賦予學校更明確的應變權限，讓第一線教育人員不再孤軍奮戰。蔣偉民表示，《校園霸凌防制準則》確有轉班機制，他贊成林祈烽先將兩造雙方隔離的建議，若是情況特殊，學生行為和情緒障礙已危及他人安全，教育局會以專案處理，提早啟動特教助理員機制，進行一對一輔導。