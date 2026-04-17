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▲元祖「美國隊長」克里斯伊凡，也回歸《復仇者聯盟：末日崛起》，同樣出席了CinemaCon的盛大造勢活動，他的角色在預告片的最後成為焦點，讓人充滿期待。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷神索爾在《復仇者聯盟：末日崛起》對戰末日博士，一度心情極為沉重，感嘆需要奇蹟。（圖／摘自IMDb）

▲《驚奇4超人》在《復仇者聯盟：末日崛起》預告裡出現，會在片中有一定的分量。（圖／摘自IMDb）

漫威巨作《復仇者聯盟：末日崛起》揭開神祕面紗！扮演大反派「末日博士」的小勞勃道尼，以及重新歸隊的前「美國隊長」克里斯伊凡，一起出席在拉斯維加斯舉辦的CinemaCon，於各地戲院老闆面前首度公開正式預告，除了末日博士的造型第一次亮相，也出現Ｘ教授、獨眼龍、尚氣、金牌手等英雄的畫面，雷神索爾的槌子更被末日博士和前任「美國隊長」史蒂夫羅傑斯拿下，當前者奪走槌子，他心情無比沉重，但看到後者出現，又忍不住驚呼：「這不可能！」全球漫威迷期待7年多，最新《復仇者聯盟》續集終於要在今年12月正式推出，為這幾年之間的漫威英雄故事畫下句點，儘管這個階段與《復仇者聯盟：終局之戰》收尾的上一階段篇章相比，人氣與票房都有明顯落差，觀眾還是很愛英雄大集結的內容，同時對於小勞勃道尼以大反派姿態回歸充滿好奇。除了他之外，克里斯伊凡再次扮演史蒂夫羅傑斯也是一大噱頭，因為劇情中已交代由其好友山姆接下現任美國隊長重任，史蒂夫回歸會有怎樣的後續效應？觀眾都想知道答案。從CinemaCon播放的預告來看，X戰警、驚奇4超人、黑豹等在片中會有一定的發揮空間，史蒂夫羅傑斯回歸，他昔日的好兄弟酷寒戰士巴奇、現任美國隊長山姆，一定都會感受到衝擊。雷神索爾面對末日博士的強大威脅，忍不住嘆道：「我們需要奇蹟。」而預告結尾史蒂夫羅傑斯登場，可能就是他口中的奇蹟，然而末日博士有那麼容易解決嗎？作為《復仇者聯盟：終局之戰》後才被介紹出來的新一代英雄，劉思慕扮演尚氣很快就在復仇者聯盟裡卡了個位子，不過在預告中要和「金牌手」查寧塔圖對打，不知是彼此之間因故發生衝突，或者有反派陣營假扮的版本？而Ｘ戰警中的魔形女，則在預告裡有和新復仇者聯盟團員中的新一代黑寡婦葉蓮娜對戰，後來變成對方模樣、出現兩個葉蓮娜互相攻擊的場面。就算英雄再多再熱鬧，元老大哥小勞勃道尼，與人氣極高的二哥克里斯伊凡雙雙現身，才讓戲院老闆們對《復仇者聯盟：末日崛起》感到更加期待。兩人這次也身負重任，因為漫威今年這部頭號大片，將和華納兄弟《沙丘：第三部》同檔對打，目前沒有哪一方要先移檔，都不肯在這場世紀票房對決示弱。《沙丘：第三部》先搶下IMAX映廳3周，《復仇者聯盟：末日崛起》以超級英雄人海戰術取勝，漫威所屬的迪士尼也要推出新的戲院認證「Infinity Vision」規格，標榜更炫目的影音效果，藉此和聯手IMAX《沙丘：第三部》別苗頭，《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日全台上映。