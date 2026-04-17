隨著大眾對於個人健康管理的重視度提升，穿戴式裝置市場正迎來一場革命。由台灣團隊自主研發、廖健仲醫師領軍的德煌生醫 AI 團隊，宣佈旗下智慧戒指品牌「Dr. AI 醫智環」，將於今年6月進軍momo 購物網。
這款台灣研發智慧戒指的核心優勢，在於它不僅是單純的生理數據紀錄裝置，而且結合了台灣專利 AI 技術與模擬醫師推理邏輯的智慧決策系統，解決了消費者對於智慧戒指的選擇困難，更將穿戴裝置從被動數據監測，升級為可即時對話、主動分析並提供行動建議的 AI 健康顧問。
傳統穿戴裝置往往僅提供數據圖表，讓使用者難以理解背後的健康意義。Dr. AI 醫智環徹底改變這個痛點，將智慧戒指功能進化的關鍵定義在「深度理解」。Dr. AI 醫智環主打「每日語音健康摘要」，將複雜的心律、氧氣飽和度及睡眠數據，自動轉化為擬真醫師的口語叮嚀，讓使用者可以輕鬆掌握身體狀態，同時也可透過 AI 諮詢監測潛在風險。
這項創新的智慧戒指AI功能，讓使用者只需透過聆聽，即可輕鬆掌握身體狀況。結合精準的智慧戒指心律追蹤與自律神經監測，Dr. AI 醫智環不僅能記錄數據，還能針對異常波動提供具體行動建議，達成真正的雙向互動諮詢，讓自我檢測變得簡單易操作。
在睡眠監測領域，醫智環展現AI睡眠管理實力，除了精準的淺層睡眠、深度睡眠與快速動眼期偵測外，更針對現代人常見的睡覺打呼監測提供深度數據分析，具備了預警功能。
Dr. AI 醫智環於年初的美國CES 2026 展出時，便以「將 AI 健康應用從醫院延伸至日常」為設計宗旨，引發國際社群媒體及科技業關注。醫智環已取得台灣專利「生成醫療分析報告的系統及方法」，奠定了產品在智慧戒指健康應用中的專業地位。
迎接 6 月在 momo 購物網的正式開賣，品牌推出優惠活動。官方網站 (https://www.draiai.com/tw/smartring)。免責聲明：本產品非醫療器材，其提供之數據與相關建議僅供健康管理參考，並不構成醫療診斷或治療依據；如有任何身體不適或健康疑慮，請務必諮詢專業醫師。
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這項創新的智慧戒指AI功能，讓使用者只需透過聆聽，即可輕鬆掌握身體狀況。結合精準的智慧戒指心律追蹤與自律神經監測，Dr. AI 醫智環不僅能記錄數據，還能針對異常波動提供具體行動建議，達成真正的雙向互動諮詢，讓自我檢測變得簡單易操作。
在睡眠監測領域，醫智環展現AI睡眠管理實力，除了精準的淺層睡眠、深度睡眠與快速動眼期偵測外，更針對現代人常見的睡覺打呼監測提供深度數據分析，具備了預警功能。
Dr. AI 醫智環於年初的美國CES 2026 展出時，便以「將 AI 健康應用從醫院延伸至日常」為設計宗旨，引發國際社群媒體及科技業關注。醫智環已取得台灣專利「生成醫療分析報告的系統及方法」，奠定了產品在智慧戒指健康應用中的專業地位。
迎接 6 月在 momo 購物網的正式開賣，品牌推出優惠活動。官方網站 (https://www.draiai.com/tw/smartring)。免責聲明：本產品非醫療器材，其提供之數據與相關建議僅供健康管理參考，並不構成醫療診斷或治療依據；如有任何身體不適或健康疑慮，請務必諮詢專業醫師。