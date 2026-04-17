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▲朴寶劍在上海買了小黃瓜口味洋芋片帶回韓國，沒嘗試過的韓國粉絲們都很好奇味道。（圖／IG @bogummy）

朴寶劍日前從上海結束行程回國時，被粉絲捕捉到購物袋裡裝著的零食，竟是「小黃瓜口味」的洋芋片，獵奇的口味意外成為焦點，瞬間在網路上掀起一場激烈的兩派口味論戰，還有許多粉絲紛紛驚呼：「這到底是什麼神秘味道？」台灣網友看了則敲碗想讓寶劍下次來台灣時，也嘗試看看香菜、皮蛋口味的零食！由於韓國並沒有小黃瓜口味的洋芋片，因此在韓國網友眼中評價超兩極。不少有嘗試過的人激動大讚，認為小黃瓜口味是旅遊必買的隱藏版美食，清爽又獨特的口感驚為天人的好吃，意外地讓人一口接一口，甚至有人分享自己去中國旅遊時，特地囤貨帶回韓國。然而，另一派網友卻是聞之色變，形容這款洋芋片的小黃瓜味太過人工，根本就像在吃化工產品，甚至有人表示：「吃一口就直接整包丟進垃圾桶」。還有人幽默吐槽，小黃瓜口味的洋芋片最大的用途應該是拿來整朋友，因為揮之不去的醃乾黃瓜味，絕對會讓第一次嘗試的人留下深刻且震驚的體驗。如此兩極的評價，更有網友笑稱：「喜歡的人愛死，討厭的人恨死」，彷彿就是零食界的香菜，完全沒有中間地帶。而台灣網友見狀後紛紛留言敲碗，直呼希望下次寶劍來台灣時，一定要嘗試看看更具挑戰性的香菜或是皮蛋口味洋芋片，十分好奇寶劍的喜好會是如何！