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神人抱台積電20年終於賣了！入手價61.2元「賣出現賺200萬」

賣出之後投資報酬率為3257.84%，總獲利金額為199萬6635元。

▲一名網友分享自己抱了20年的台積電終於獲利結算，當初買在61.2元賣在2065元，直接現賺200萬元。（圖/Threads）

「真的很少人可以抱20年，真的太厲害了，恭喜200萬入袋」、「20年前進場真的給個敬畏。 最勇的走撐過2008之後那10年，甚至經歷過台積電差點被賤賣，很厲害」、「我還真第一次看過損益破3000%的，超級猛」

台積電第一季營收繳漂亮成績！分析師：挑戰2100元仍有機會

▲而台積電16日舉行法說會也繳出亮眼成績單，2026年第一季合併營收達新台幣1兆1341億元，季增8.4%、年增35.1%；稅後純益5,724.8億元。（示意圖／記者許家禎攝）

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）目前股價2085元，許多人都靠穩定購入台積電持續在股市獲利。然而近日一名網友分享，自己抱著台積電20年終於賣掉，在社群曬出股價對帳單，雖然只有一張，但是因為買在61.2元，賣在2065元，報酬率高達3257.84%，貼文引爆超過5萬人按讚朝聖，不少人驚呼：「果然是一張不賣奇蹟自來。」一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天把放了20週年的台積電出了！紀念一下」只見貼出的對帳單，該網友是在2006年2月15日，以單股61.2元時買下一張台積電股票，成本價為61200元；過了20年後，台積電已經漲到2065元，該神人心情也非常平靜提到：「總是有急用到錢的時候， 200萬也不能財富自由，該上的班要上，該摸的貓要摸！很多人是不是改標的，但目前只有持有其他幾檔股票，提醒大家千萬不要盲目投資，沒有給大家任何投資建議。」貼文曝光後，立刻引爆許多網友朝聖，超過5.6萬人按讚表示：「太神啦！一張不賣奇蹟自來」、、「太厲害了，能挺過金融風暴時期，你應得的」！而台積電16日舉行法說會也繳出亮眼成績單，2026年第一季合併營收達新台幣1兆1341億元，季增8.4%、年增35.1%；稅後純益5,724.8億元，季增13.2%、年增58.3%。整體獲利能力較去年同期與上一季同步墊高，台積電也預估2026年全年以美元計價營收成長逾30%。台積電第一季財報表現超乎預期，達到財測的高標，市場預估第二季的營收與毛利率有機會挑戰新高，並在上半年的基礎上實現季增。分析師白易弘分析，在2000元附近的價格仍屬於長線投資的好買點，以第二季的整體趨勢來看，台積電未來挑戰2100元仍具備高度機會。