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▲鄧振中會中強調，能源已從純粹的經濟議題升級為國安核心，聚焦探討若台灣遭遇封鎖，能源供應能維持多久？（圖／記者王郁勳攝影）

▲使用天然氣上，台灣還是沒有準備好，像是台灣天然氣接收站尚未成形，天然氣安全儲存量也僅有11天，相較於日本的20天及韓國的30至50天根本相形見絀，可以說如果遭遇任何意外都會讓台灣出現斷氣危機。 （圖／記者王郁勳攝影）

《NOWNEWS今日新聞》今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇，會中美國胡佛研究所政策研究員David Fedor等美國學者均提到，台灣與美國經濟貿易愈來愈密切，依賴性也愈來愈高，因此當台灣面臨能源安全時，也攸關美國國家安全，強調若能媒合台灣對天然氣的需求與美國的出口供應，將為台美雙方創造更大的戰略價值。《NOWNEWS今日新聞》為探討台灣當前在國防安全、能源政策與經濟發展之間所面臨的多重挑戰，今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇。負責主持論壇的前行政院政務委員鄧振中會中強調，能源已從純粹的經濟議題升級為國安核心，聚焦探討若台灣遭遇封鎖，能源供應能維持多久？當台灣設計能源政策時，應該優先考量經費或是安全性，以及當半導體、AI產業蓬勃發展時，是否有可能在現有能源架構下持續發展。David Fedor率先提及，當面對電力政策時必須要平衡經濟、環境以及安全3種影響，否則缺一者都可能會引起龐大後座力，並指出一般而言，安全性急迫性最高，其次是經濟，最後是環境；而又以環境、經濟最容易量化，安全性則因為難以量化，容易被忽略，「因為你沒有辦法確定，準備到什麼程度才叫『安全』。」但他指出，台灣能源政策採取方式是與一般關切度相反，優先考慮環境影響，推動淨零路徑等，其次是考慮到經濟影響，最後才是安全議題。他表示，面對伊朗戰爭所導致的荷莫茲海峽封鎖，台灣並非東亞地區唯一的能源進口國，包括日本、韓國及菲律賓都同樣如此，希望台灣可以藉由這次機會來去重新評估天然氣進口的問題，呼籲要如何面對下一次「天然氣缺口危機」，並指出日本共有200艘液化天然氣 （LNG）運輸船，但台灣是0艘。他最後提到，自己在矽谷周邊工作，放眼望去可以看到蘋果、輝達（Nvidia）Google等全球重大科技企業，這些企業成就都高度依賴於台灣，美國人對此已經相當清楚，「台灣能源安全，決定美國國家安全。」美國哈德遜資深研究員Riley Walters則指出，AI熱潮讓台美關係更加緊密，去年美國與台灣逆差持續擴大約700億美元，顯示台美關係更加密切，即便美國政府要求台灣企業赴美投資，也並不代表會減少從台灣進口產品。他提到，台灣與美國過去簽署「台美21世紀貿易倡議」，今年初簽訂「台美對等貿易協定」（ART），取得成果相較與其他國家可以說非常有成果，再加上台灣有意擴大購買美國LNG，這可以跟美國成為更多互惠關係。美國胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）則說，2013年時當時的馬英九政府對於台灣無法進入「跨太平洋夥伴協定」（TPP）感到焦慮，因此選擇要透過北京維持關係，藉此接軌全世界，但如今台灣經過10多年時間，已經透過自身努力成為全世界重要經濟體，細數如今美國是台灣最大貿易夥伴，台灣是美國第四大貿易夥伴，高過於中國，並提到台灣股市市值近期已經超越英國，認為台灣現在是「超越量級」發揮，樂觀認為充滿機會。然而，中央大學經濟學教授吳大任也提醒，台灣目前僅有10%的天然氣是來自美國，很大原因是因為美國天然氣出口都是在墨西哥灣，距離位處太平洋的台灣過遠，或許必須等到到阿拉斯加天然氣出爐後會有所改善。而回到台灣能源結構問題，他指出，台灣燃氣發電今年初已經達到5成、燃煤約37%，但綠電遠低於當年所設定的「2025年非核家園」標準，尤其他提到綠電是否無法取代核電缺口，就必須要仰賴火力發電來填補。但使用天然氣上，台灣還是沒有準備好，像是台灣天然氣接收站尚未成形，天然氣安全儲存量也僅有11天，相較於日本的20天及韓國的30至50天根本相形見絀，可以說如果遭遇任何意外都會讓台灣出現斷氣危機；他補充，台灣半導體耗電量非常高，相當於台灣發電量的10%，未來還會成長至15%，當台灣有85%的天然氣都是用在發電，又有一半是用在工業部門時，對於經濟影響更是大。