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台中市傳出舉重隊教練在上月全國青年盃健力錦標賽期間，當眾對學生連打兩巴掌的體罰事件，校方證實出現「不恰當肢體接觸」，已對教練懲處並取得家長諒解，但網友仍痛批「打耳光不可接受」、「這不是教育是暴力」，並爆料該名教練高中時期是全國舉重冠軍，不到10年卻成為施暴者，要求檢討教練適任性。網友昨天在Threads發布一段影片，一名瘦瘦的學生小跑步到體重約是他兩倍的教練面前低下頭，坐在椅上的教練抬手連續打了他2巴掌，施暴時還有人從旁邊經過。網友質疑這樣合理嗎？若是你的孩子會忍心嗎？不能因為練體育的孩子比較弱勢，就必須概括承受教練的無理暴力！如果性侵、暴力、霸凌都可以被輕輕帶過，學生的安全到底誰來顧？並標註多位該選區市議員，要求對教育局強力監督。據了解，該掌摑事件發生在3月18日，當時舉重隊到高雄參加全國青年盃健力錦標賽，期間學生在場外嬉鬧，疑因爆粗口遭年輕教練「訓誡」。校方表示，過程中出現「不恰當的肢體接觸」，已依規定對教練進行懲處，並主動前往學生家中說明情況。學生家長認為孩子加入舉重隊後，生活態度與品格確有改善，雖認為教練行為不妥，但願意體諒校方，不再追究。但體罰影片在網路上曝光後掀起熱議，網友質疑教練當眾甩學生巴掌，已經逾越教育底線，還有人爆料教練高中時期是全國舉重冠軍。也有學生為教練講話，指他平日對學生照顧有加，不僅協助訓練身障選手，還自掏腰包幫助經濟困難學生、接送晚歸學員。台中市政府教育局表示，3月25日獲報後立即要求學校依規啟動調查，並持續追蹤學校調查進度，校方已召開專案會議，後續將依《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》等規定辦理，教育局將持續追蹤調查進度與處置情形，要求學校務必加速查辦，如有違失將依法嚴懲。