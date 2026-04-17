我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱師儀指出，台灣有鑑於AI持續發展，「台灣務實上必須要有核電」，尤其當AI發展必須要使用大量24小時運轉、穩定的低碳電力，核能幾乎成為唯一選項。（圖／記者王郁勳攝影）

《NOWNEWS今日新聞》今（17）日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇，討論台灣能源穩定及安全，核能議題幾乎無法迴避，而台灣因為地狹人稠，讓是否使用核能有更多爭論。但美國胡佛研究所政策研究員David Fedor指出不同論述，指美國近期將會重啟第一座核電廠，而核電最大的支持者是年輕世代，更說近7年來，幾乎無人在討論最棘手的核廢料議題。東海大學政治系教授邱師儀指出，台灣有鑑於AI持續發展，「台灣務實上必須要有核電」，尤其當AI發展必須要使用大量24小時運轉、穩定的低碳電力，核能幾乎成為唯一選項。他補充，光電、綠電具有間歇性，天然氣高度仰賴進口及海運，就必須要透過核電來滿足產業需求，近期總統賴清德也在重新評估核電可能性，導致長期支持「非核家園」的民進黨面對批評，但若務實面對中共解放軍封鎖台灣，以及近年所發生的大停電，那麼就應該思考重啟核電，以及小型模組化反應爐（SMR）所帶來的風險是否較為可控？David Fedor接著表示，美國花費了3年時間才把重啟核電的程序設計好，近期將會重新裝填燃料棒，他認為台灣可以做得比美國更快，也就是在3年內重啟核電，「台灣不能等到其他人做好才推進，而是併肩同行才能更快速。」他回顧，現在很多國家都面臨核電重啟，連先前主張廢除核電的日本及德國都必須重新面對當年決定，德國總理默茨（Friedrich Merz ）甚至認為當年退出核電是德國政府「最糟的決定」。而美國約有100座核電廠，過去10年因為經濟、安全因素讓10座退役，但是近期都在評估重啟，點名美國年輕人是核電最大的擁護者，因為相較於擔心預算及核能安全，他們更加重視氣候變遷，尤其是面對AI產業的龐大用電。另外最支持核電廠的人，反而是核電廠周邊居民，因為核電廠可以帶來龐大工作機會，帶動地方經濟發展。當被問到美國如何處理核廢料，以及核廢料安置場所的「避鄰效應」，David Fedor說，過去美國也嘗試過在不同地區設置最終處置場及高階核廢料處置，同樣會面臨地方抗爭，後來就選擇在核電廠內部設置乾式貯存，讓核廢料可以安全儲存上百年，讓後代解決問題，「近7、8年來，幾乎無人再提出核廢料處理問題了。」