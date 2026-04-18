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美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使隊今（18）日傳出令球迷心碎的消息，球團官方證實隊史通算安打紀錄保持人、一代傳奇左打安德森（Garret Anderson）已不幸去世，享年53歲。這位曾三度入選全明星賽、並在2002年為天使隊奪得隊史首座世界大賽冠軍的功勳外野手，突如其來的死訊令球界震驚與哀悼。來自洛杉磯的安德森，自1990年第4輪被天使隊選中後，便在南加州展開了他輝煌的職業生涯。雖然他性格低調，常被媒體評為「最被低估的球員」之一，但他在場上的表現卻極具統治力。安德森在天使隊效力長達15年，至今仍是球隊通算安打、通算打點以及通算分場比賽等多項隊史紀錄的保持者。在17年的大聯盟生涯中，安德森累計出賽2228場，擊出2529支安打，平均打擊率為.293，並有287發全壘打與1365分打點。他在2000年至2003年間，創下連續4季打點破百的壯舉，是聯盟最頂尖的中長距離好手。安德森生涯最高光的時刻無疑是2002年。他不僅在當年幫助天使隊贏得建軍以來唯一的座世界大賽冠軍，且在2002、2003年連續榮獲銀棒獎，並在2002、2003及2005年三度入選明星賽。值得一提的是，安德森曾在全明星賽的「全壘打大賽」中奪魁，證明他不僅有穩定度，更有驚人的長打爆發力。安德森職業生涯最後兩年先後轉戰勇士隊（2009年）與道奇隊（2010年），隨後宣布退休。天使球場的中外野牆上至今仍刻有他的相關標記，以表彰他對球團的巨大貢獻。天使隊在聲明中並未透露詳細死因，僅對這位偉大球員的離去表示深切哀悼。對於許多看著2000年代天使隊強盛時期成長的球迷來說，安德森的揮棒與沈穩的防守將永遠留在記憶中。