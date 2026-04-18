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馬英九基金會人事風波未歇，基金會顧問、二二八紀念館前館長廖繼斌昨直言，「馬英九沒有失智」，更爆15日和馬見面，馬當面批遭指控涉入財政紀律的前執行長、國民黨副主席蕭旭岑「見利忘義」。蕭旭岑今（18）日回嗆，對於狀況只有片面了解的人沒有回應必要，但現在背後操作的人，所挾的怨一個一個浮出來了。廖繼斌昨接受《不演了新聞台》主持人朱凱翔專訪，他在會中痛斥蕭旭岑對不起馬英九，更說馬英九可以接受《聯合報》專訪，表示他絕對沒有失智，現在除了馬家人跟要他下台的人以外，他應該是跟馬英九接觸最頻繁的，他更說15日和馬英九見面，馬英九痛斥蕭旭岑「見利忘義」。蕭旭岑針對廖繼斌的指控，今表示董事會調查小組正在調查 ，等結論出來就會真相大白 ，請有關人士尊重調查小組 ，至於有些對狀況只有片面了解的人，任何說法就沒有回應必要了。蕭旭岑說，對於這些莫須有的指控，他其實一開始也一頭霧水，但現在，背後操作的人、所挾的怨一個一個浮出來了，大家也都陸續看到了。他相信資訊揭露越來越多，真相會越來越清楚，「我有絕對的信心。」