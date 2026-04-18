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馬英九基金會人事風暴延燒，基金會顧問廖繼斌昨開炮，遭指控有財政紀律問題的前執行長蕭旭岑，當年被前總統馬英九任命為執行長時，事前也沒跟董事告知，痛斥「全世界誰都可以懷疑執行長要不要基金會同意，只有一個人不能懷疑，就是蕭旭岑，他是受益者。」廖繼斌昨接受《不演了新聞台》主持人朱凱翔專訪，針對馬辦人事風波一事，他痛斥蕭旭岑，說有馬英九才有基金會，馬請他們當董事是給面子，但馬還是領袖，開會都是形式上的，更指當初董事會第一次開會，馬就帶著蕭旭岑說這是執行長。「這不是法律，這是江湖」，廖繼斌說，馬英九個人魅力成立基金會，每個董事都是來幫忙，曾幾何時現在大家氛圍是馬英九基金會是董事的，「我沒有講法律，這跟我的認知差太遠」，基金會章程一般就是例稿，裡面對於基金會人事案沒有特別規定，沒有規定權就是董事長的。廖繼斌更說，他過去在228事件紀念基金會擔任執行長，依照內規執行長要主管簽報院長核定，可是真正運作上，都是內定的董事長拿到公文，董事會開會時董事拍手通過，董事長再依照行政院命令指派執行長。廖繼斌指出，當初他問馬英九「好歹給我們面子，形式上講一下聘請蕭旭岑當執行長」，馬英九說，「你書唸不夠多，基金會的章程對這個沒有規定，當然就是我的權」，讓他痛斥，全世界誰都可以懷疑執行長要不要基金會同意，只有一個人不能懷疑，就是蕭旭岑，他是受益者。廖繼斌表示，每次看到蕭旭岑講得正義凜然，光這一點就對不起馬英九，他最清楚馬英九基金會跟一般基金會一樣，人事權就是在董事長上，不要說馬英九基金會，一般基金會權在董事長，他也可以解職，這有什麼好討論，還要恭請董事會同意？