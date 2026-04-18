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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯天使隊投手索利安諾（Jose Soriano）今（18）日在主場對陣聖地牙哥教士隊，主投5.2局僅被敲出2支安打，並送出8次三振無失分，率領球隊以8：0大勝，奪下開季5連勝。這位27歲的右投本季展現極強的宰制力，目前防禦率僅0.28，不僅成功止住教士隊的8連勝氣勢，更寫下大聯盟自1913年自責分正式納入紀錄以來，首位在開季前5場達成「30局以上、防禦率低於0.50、被安打少於15支」的歷史紀錄。索利安諾本場比賽一開賽就展現絕佳手感，首局便以犀利的彈指曲球讓教士隊首名打者克羅倫沃斯（Jake Cronenworth）揮空三振。雖然他在3局上遭遇2出局滿壘的嚴重失分危機，但隨即展現強大的心理素質，成功讓梅瑞爾（Jackson Merrill）擊出二壘方向滾地球出局，力保不失分。他在5.2局的投球中雖然出現4次保送，但憑藉強大的三振能力與壓制力，始終沒讓教士隊踏回本壘。直到6局2出局後，索利安諾在投球數達到99球時，留下一、二壘有人的局面退場，接手的席爾塞斯（Chase Silseth）順利完成任務，讓打者擊出右外野飛球出局。隨後天使隊牛棚陣容也展現水準，合力完成無失分接力。打線方面則由孟卡達（Yoan Moncada）的陽春砲領銜，全隊有效率地串連火力，給予索利安諾最強大的支援。索利安諾相較於去年球季取得10勝11敗、防禦率4.26的成績，索利安諾本季的進化有目共睹。大聯盟官網「MLB.com」的蘭斯記者在個人X上介紹道：「在賽季前5場登板中，投球局數30局以上、防禦率低於0.50且被安打數在15支以下，是兩聯盟自1913年將自責分（ER）納入正式紀錄以來，首位達成此紀錄的投手。」記述他的歷史級好投仍在持續中。