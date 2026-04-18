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北捷東環段最關鍵路段來了！2座全新地下車站、全長1.83公里

▲Y33 車站設置於瑞光公園內。（圖／北市捷運工程局）

▲穿越國道一號後，Y34 車站鄰近民權東路六段 11 巷設置。（圖／北市捷運工程局）

東環段區段完工願景：打通內科任督二脈，通勤時間大縮減

▲CF720 區段標（紅框範圍）全長約 1.83 公里，主要採潛盾工法施作，並將新建 2 座地下車站。（圖／北市捷運工程局）

位置在內湖交通要道！捷運局盡力減少圍欄影響

台北捷運路網關鍵路段終於等到了！台北市捷運局表示，攸關內湖交通命脈的「」於 4 月 17 日開工。這項全長 1.83 公里的工程，預計2032年完工，將成為串接北端車站與東機廠的重要樞紐，為台北捷運全環願景注入關鍵動力。本次動工的 CF720 區段標全長約 1.83 公里，主要採潛盾工法施作，並將新建 2 座地下車站：設置於瑞光公園內。穿越國道一號後，鄰近民權東路六段 11 巷設置。接續大港墘公園 Y32 站，沿瑞光路轉入瑞光公園（Y33站），隧道將分別由舊宗路二段 171 巷及瑞湖街 178 巷轉至舊宗路二段。隨後穿越國道一號（Y34站），再穿越民權大橋下方，最終沿舊宗路一段至新湖一路街口附近接壤 Y35 站。北捷東環段之所以被視為解決內湖交通的終極解方，在於它能大幅縮短內科往返台北市區核心地帶的時間。未來全線完工通車後：迎接便捷交通的前夕，勢必得先熬過交通陣痛期，CF720區段標預計將在2032年9月完工。捷運局坦言，本次工程的主要路線位於內湖科學園區的道路上，施工圍籬架設勢必造成的交通衝擊。捷運局強調，官方與施工廠商已提前研擬了施工工法的精進方案，將盡最大努力縮小圍籬範圍、優化交通維持計畫，以期將對舊宗路周邊車流的影響降至最低。近期行經該路段的駕駛人，請務必多加留意路況變化與改道指引！