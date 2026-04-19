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▲金塊此役開局手感冰冷，一度陷入12分的落後，但靠著「兩屆MVP」約基奇（Nikola Jokic）全場狂轟大三元，加上搭檔莫瑞（Jamal Murray）的火力支援，終場以116：105逆轉灰狼。（圖／美聯社／達志影像）

▲多項數據直追聯盟傳奇名將的約基奇並不貪功，反而主動稱讚隊友布勞恩（Christian Braun）的防守「真的很煩」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽首輪今（19）日點燃戰火，丹佛金塊克服上半場一度落後12分的劣勢，最終在當家球星約基奇（Nikola Jokic）全場狂轟大三元領軍下，以116：105逆轉擊敗明尼蘇達灰狼，取得系列賽1：0的領先。賽後，多項數據直追聯盟傳奇名將的約基奇並不貪功，反而主動稱讚隊友布勞恩（Christian Braun）的防守「真的很煩」。約基奇今日比較慢熱，上半場重心放在組織上，前兩節僅出手4次拿到6分，但也抓下6籃板並送出7次助攻。進入關鍵的第三節，約基奇開啟進攻模式，單節10投6中轟下12分，讓灰狼防守悍將戈貝爾（Rudy Gobert）與里德（Naz Reid）在內線連連吃癟。末節灰狼一度將比分縮小至2分差，約基奇再度挺身而出，單節貢獻7分、4助攻，澆熄灰狼的反撲氣焰、穩穩鎖定勝局。全場約基奇出賽40分鐘，19投11中，攻下25分、13籃板、11 助攻，投籃命中率高達 57.9%。約基奇此役的驚人表現，也讓他一舉寫下多項里程碑。首先是成為2025-26賽季首位在季後賽達成大三元的球員，接著約基奇季後賽生涯第22次大三元，持續推高金塊隊史紀錄。季後賽22次大三元高居聯盟歷史第三，約基奇距離第二名的詹姆斯（LeBron James）僅差6次，離龍頭魔術強森（Magic Johnson）也僅剩8次。最後是生涯大三元次數來到220次，距離歷史第一的「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）僅有1次之遙。金塊隨隊記者Ben Sig賽後驚嘆，約基奇在高強度的季後賽中依然展現出「無人能擋」的影響力。他指出：「儘管約基奇開局慢熱，但他依然碾碎了戈貝爾。老實說，戈貝爾已經打出生涯最好的攻防表現，但在約基奇面前，這些努力似乎都無濟於事。」金塊今日能成功逆轉，替補出發的小將布勞恩功不可沒，他不僅外線3投2中貢獻12分，如影隨形的高強度防守更是讓灰狼後場吃足苦頭。約基奇對他的表現讚不絕口，「他很清楚自己的角色，他在場上就是『很煩』。想像一下，當一個球員踏入球場，知道不管防守好壞，整場比賽都會有一個人貼在你身邊，你必須為此做足心理準備。CB（布勞恩）做得太棒了，他充滿侵略性並在掩護中奮力穿梭。」金塊此役開局打得掙扎，前場大將戈登在第一節就背負3次犯規，打亂了總教練馬龍（Michael Malone）的輪替布局。然而，約基奇賽後的解讀卻出人意料。「我覺得這對我們來說其實是件好事。」約基奇幽默地表示，「保持侵略性而犯規並非壞事，這或許帶動了其他隊友也打得更具侵略性。我們都知道戈登隨後能回到場上並發揮影響力。」事實證明，金塊板凳在戈登下場期間穩住陣腳，為下半場的大反攻埋下伏筆。