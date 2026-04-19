我是廣告 請繼續往下閱讀

國際局勢緊張，原物料與能源成本攀升，Yahoo民調中心指出，近5成（46.4%）消費者感受到塑膠包材漲價壓力、近4成（37.9%）擔心其他民生用品漲價或缺貨 ，這股緊縮感也滲透到生活場景，Yahoo購物發現，綠色消費走向務實永續，更重視「用得久、省得多、轉得動」，比如，Z世代引領的「二手循環經濟」崛起。Yahoo購物觀察發現，綠色消費走向務實永續，更重視「用得久、省得多、轉得動」，平台三大趨勢包括：以耐用品取代一次性耗材的「減塑投資」、抗通膨壓力的「節電採購」，以及由Z世代引領、保值商品流速倍增的「二手循環經濟」。從「一次買好」到「循環轉手」！Yahoo購物觀察，平台上耐用度極高的「鈦材質」餐具業績年增5成，鈦材質保鮮盒更成長1.5倍。同時，面對電價壓力，一級能效冰箱與小型冷凍櫃成為家庭必備的「防禦性物資」，熱搜量漲2.3倍。永續與時尚不衝突！這股永續風潮在Z世代手中，轉而引領「二手循環消費」，Yahoo拍賣觀察，高單價單品在二手市場流通加速，帶動名牌女裝業績年增近2成 ，尤以CHANEL、MIU MIU以原價3至5折商品最為搶手；男性則偏好Stone Island等兼具機能與保值性的單品，顯示二手消費對Z世代而言不只是價格考量，更是延長商品價值、兼顧風格與實用的生活新選擇。Yahoo購物即日起也響應世界地球日，4月30日前精選居家餐廚商品最低3折起，3M與Brita等大牌濾芯結帳再享88折、象印保溫瓶買一送一、再送5%超贈點，更有衛生紙12元超低價限搶；Yahoo拍賣則於4月20日至4月22日加碼滿99元即可免運費，5月底前滿199元再抽伊萊克斯空氣清淨機（市價8010元），透過實質回饋鼓勵消費者參與綠色消費愛地球，同時有感升級智慧生活！