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▲沈玉琳（右）吵著出院後要馬上開工，對此主治醫師侯信安（左）表示，一般會建議病人在治療療程告一段落後，可以回歸正常生活、工作，然後適度休息。（圖／記者朱永強攝）

沈玉琳抗癌成功出院 鬆口6月回歸外景節目

沈玉琳棄百萬代言費 無酬擔任血癌關懷大使

沈玉琳去年證實罹患血癌，今年3月宣布康復出院，預告將回歸演藝圈，今（19）日他以台灣血癌關懷大使的身分現身記者會，被問到何時重返節目？沈玉琳表示自己吵著要錄影，但製作單位都非常嚴謹，必須與醫師討論評估，節目《女孩好野》預計在6月開錄。而沈玉琳擔任血癌關懷大使，以往代言費高達300萬的他，透露今天無酬出席，只領了礦泉水跟紀念品，希望讓更多民眾認識這個疾病。沈玉琳宣布復工，不過目前仍未正式回歸節目，他坦言自己吵著說出院後馬上就要錄影，但製作單位十分嚴謹「我說我狀況非常好，可以馬上錄影，但他們說不相信，要問醫生」。對此，主治醫師侯信安表示，一般會建議病人在治療療程告一段落後，可以回歸正常生活、工作，然後適度休息，沈玉琳認為：「每天廢在家不是養病的方式。」沈玉琳透露節目《女孩好野》將在6月開錄，但原本外景節目要玩遊戲，考量他的身體狀況，製作單位也會讓節目輕鬆一點，以吃喝玩樂為主，沈玉琳笑說：「我有交代他們儘量讓我吃原型食物，花椰菜、十字花科蔬菜，避免甜食。」沈玉琳今獲邀擔任血癌關懷大使，他透露侯信安醫師非常客氣，吞吞吐吐問說酬勞要怎麼算？對此，沈玉琳表示平常代言費300萬、出席活動25萬起跳，但他認為這次活動是善的循環，能讓更多人了解白血病，因此不收一毛錢，只領一瓶礦泉水跟紀念品。侯信安醫師在記者會上特別提醒，臨床上許多病友常忽略身體求救訊號而延遲就醫，若民眾發現自身出現找不到原因的「反覆發燒」，或伴隨「極度疲倦、活動會喘」、「不明出血或瘀青」及「骨骼疼痛」等四大警訊，特別是同時出現兩個以上症狀時，絕對不能輕忽。