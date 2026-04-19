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辦護照一堆人被退件！致命錯誤別再犯：超浪費時間

但櫃檯人員只看了一眼、摸了一下就立馬退件，對方直接點出是大頭貼問題，說明「7-11印的齁？7-11的是霧面不行，要亮面的」

▲辦理護照是出國前最重要的行程之一，但有民眾拿著ibon列印的證件照片，意外被承辦人員給退貨。圖為外交部南部辦事處。（圖／記者林莞茜攝）

該名承辦人員還發現照片並非專業相館拍攝，是民眾自行拍攝後才列印，表示「格式、畫素都沒問題，但霧面就是不行，看你要去斜對面的相館重印，還是外面快照重拍都可以。」

▲民眾透過7-11 ibon機台列印，卻因為印出來的材質不符合規定，只能被退件、重新辦理。（圖／7-ELEVEN提供）

辦護照不能用霧面照片？外交部詳細規定曝光

如照片是以數位相機拍攝，相機必須具備至少300萬像素（pixels）功能，且設定為「最高品質、高彩度」，並以高品質光面相紙沖（列）印。不得做數位影像的潤飾或補強。

▲外交部領事局官網曾表示，如照片是以數位相機拍攝，相機必須具備至少300萬像素功能，且設定為「最高品質、高彩度」，並以高品質光面相紙沖印。不得做數位影像的潤飾或補強。（圖／記者葉盛耀攝）

重辦護照免跑排隊！神招2分鐘辦好：大頭貼也不用印

現在外交部有推出「有條件式線上申換護照系統」可申請，若民眾不方便出門但需要更換新護照，可以利用電腦或手機到外交部領事事務局網站辦理

辦理護照是出國前最重要的準備工作，不過辦理護照規則其實不少，一不小心可能就會被退件重新來過。近日就有民眾提到，帶著申辦護照的資料前往外交部，沒想到櫃檯人員一摸就馬上退件，，提醒大眾別再花錢列印不符合規定的相片，避免得花更多時間申辦。有網友近日在Threads發文提醒，表示近日他至外交部申辦護照時，才剛把文件遞出去，，解釋7-11 ibon列印的照片屬於霧面材質，並不符合辦護照時需使用亮面材質照片的規定。不僅如此，這也讓原PO緊急發文提醒「ibon印的證件照不能用在護照，不要傻傻去7-11印，剛被退件回來」。貼文曝光後，引來不少人有分享類似經歷，「被退件過，櫃檯人員當時跟我說只接受照相館」、「我也有過經驗，被退件」；不少人提醒「去給旅行社代辦，他們表示今年的大頭照只要不是照相館拍的，非常高的機率會被退件」、「奉勸大家還是去照相館拍，比較不會浪費時間。標準文件還是不要僥倖」。針對護照照片規定，外交部領事局官網曾表示，倘提供的照片列印品質不佳或相紙過薄，以致無法製作，將不予採用。而7-11 ibon列印出來的霧面相片就不符合亮面（光面）規定，因此有民眾拿到現場卻又發生被退件狀況，不只浪費影印的錢，還得花時間再重拍或重印，甚至還沒計算到等待叫號的時間成本，建議民眾還是直接請相片館拍攝或代印電子檔。值得一提的是，。首先，要先透過「自然人憑證」登入網頁，經過驗證後即可選擇領照地點、填寫資料與上傳大頭照照片，最後繳款成功，就能完成申請，最後等待領照時間到即可，完全不用出門或花時間列印大頭貼照片。