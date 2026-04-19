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繼4月18日淡江大橋黄昏路跑活動後，19日清晨登場的自行車活動，2500名車友享受一生一次用單車騎上淡江大橋恣意一刻，參加者大呼過癮。淡江大橋將在5月12日通車，從此全台最美自行車道將隨時開放，讓喜愛騎乘單車的民眾都能盡情體驗。單車活動不僅有淡江大橋的美景，更為區域經濟及觀光跨出發展的一大步。50K環山挑戰組帶領車友騎乘在淡水新市鎮、淡金公路及有名的櫻花木道山區，由淡江大橋串起八里的十三行文化園區及商港區、八里臨海水岸等美景一氣呵成，一次體驗二區的精緻美景與在地文化。20K淡江大橋逍遙遊以新市鎮商圈及八里十三行園區為主，適合民眾利用UBike單車行旅，成為親子家庭休閒及低碳旅遊的最好選擇。交通部政務次長陳彥伯表示，淡江大橋是知名的「單塔不對稱斜張橋」，為北台灣的重要新地標。他鼓勵車友們用熱情與行動騎上大橋，留下美好回憶。新北市副市長朱惕之指出，在連接新北淡水與八里的淡江大橋尚未正式通車前，透過自行車登橋是個極難得的體驗。連續二天以淡江大橋為主題的活動吸引眾多跑者與騎手參與，成功地為淡江大橋通車系列活動掀起高潮。後續將有更多慶祝活動，請大家持續關注，共襄盛舉。