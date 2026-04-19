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中信兄弟原本扛第4棒重任的曾頌恩，前（17）日下放二軍。他在開季後就陷入低潮，連2場比賽繳出3支0，打擊率僅0.222，曾經的打線「大砲」也被教練平野惠一認為心態、球技都有不足。曾頌恩昨天與今天在二軍都有安打演出，今更敲出兩分砲，兩場打擊率0.375，手感有「熱起來」跡象，狀態有望持續回升。曾頌恩最近遭兄弟一軍總教練平野惠一批「還不足」，並表明曾頌恩最近狀態不符合期待，沒有把握住許基宏不在的時間，被問及曾頌恩哪裡不足，平野說重話稱，「我覺得是全部，不只是心態，技術等各方面都是。」對此，曾頌恩下放二軍後力求「再升級」，昨日在亞太副球場對戰統一獅二軍，一樣擔任第4棒，4打數2安打，吞1K，單場打擊表現不錯，尤其七局上擊出中外野高飛球，一壘安打，帶有2分打點，但最終8：15敗給統一。今天兄弟續戰統一，曾頌恩四局下在0：2落後時開轟，擊出左外野兩分砲，送跑者張士綸回本壘得分，自己跑回本壘時野雙手合十感謝。最終曾頌恩繳出4打數1安打，幫助兄弟二軍終場逆轉以8：7擊敗有「台灣隊長」陳傑憲坐鎮的統一二軍。曾頌恩本賽季在一軍長打率0.250，連2場比賽甚至繳出3支0，打擊率也僅0.222，這次在二軍兩場打擊率有0.375，也讓支持他的球迷感到欣慰，雖守備有還有進步空間，但仍認為曾頌恩今天有跟上擊球節奏，期待曾頌恩能「放開來打」。不過，曾頌恩不僅要注意場上表現，就連場下也被攻擊聲浪影響。曾頌恩太太發布愛女為爸爸曾頌恩加油、跳舞應援的影片，無奈卻有網友留言回覆，「去屏東跳吧」。對此，曾頌恩所屬的「啟程國際運動行銷」今日發布聲明，表示將採取法律行動，「球員於場上之表現，應受理性、公正之評論與監督，對於專業的批評指教，球員一向予以尊重並虛心檢討。」、「任何逾越合理界線之惡意攻擊，已明確構成侵權與違法行為。」盼不要再擴大外界對球員與其家人的傷害。