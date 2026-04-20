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發明出AI雷射滅蚊！射程6公尺、最快每秒擊殺30隻蚊子

▲▼雷射滅蚊「Photon matrix」透過AI與高能雷射結合，成功將防蚊方式從被動轉為主動擊殺。（圖／翻攝自YT「Photon matrix」）

AI雷射滅蚊爆紅！一台要價2萬新台幣：訂單接到手軟

▲▼雷射滅蚊「Photon matrix」無論室內戶外都能用，上市後在Indiegogo募資突破160萬美元，訂單超過3000筆，預計夏季量產出貨。（圖／翻攝自YT「Photon matrix」）

中國團隊研發的雷射滅蚊設備透過AI與高能雷射結合製作出「滅蚊神器」Photon matrix，可在0.003秒內鎖定並擊落蚊子，每秒最高可消滅30隻，偵測距離達6公尺，準確率維持95%以上，成功將防蚊方式從被動轉為主動擊殺。產品在募資平台與社群影片帶動下迅速爆紅，目前售價約新台幣2萬元，訂單已迅速超過3000筆，首批5000台預計夏季出貨。綜合陸媒報導，江蘇常州光之矩智能科技有限公司推出的「Photon matrix」便攜式雷射驅蚊設備，採用AI視覺辨識結合雷射系統，可在0.003秒內啟動高能脈衝雷射，鎖定蚊子翅膀進行擊落，最高每秒可消滅30隻蚊子，且可辨識2至20毫米的飛行目標，同時區分人類與寵物，避免誤傷。該產品研發歷時約3年，負責人王川透露，最初預計3個月完成，但前兩代產品無法穩定偵測微小目標，團隊因此重新整合雷射雷達、AI影像辨識與發射系統，反覆調整演算法與參數，才突破技術瓶頸。為了測試效果，公司甚至設立「蚊子養殖室」，從幼蟲孵化開始，每月消耗數百隻蚊子進行實驗。根據測試數據，該設備在2024年初於3公尺範圍內的蚊子偵測率達97%，目前已提升至6公尺，且偵測率仍維持在95%以上，即使面對飛行路徑複雜的蚊子，也能持續追蹤並精準擊中。示範影片顯示，雷射可在瞬間擊落飛行中的蚊子，甚至在慢動作畫面下仍可清楚看到追蹤軌跡。與傳統防蚊方式相比，該設備從「被動防禦」轉為主動擊殺，並設有多重安全機制，一旦偵測到人體或寵物靠近，雷射會立即停止發射，確保使用安全。產品推出後，先登上海外募資平台Indiegogo，原訂募資目標為2萬美元，最終募得超過160萬美元，達標約80倍，吸引超過2600名支持者，產品迅速售罄。之後團隊將實測影片上傳至社群平台，短時間內播放量突破百萬，最終更衝上2000萬觀看次數，帶動訂單暴增。目前該設備售價約600至620美元（約新台幣2萬元），累計訂單已突破3000筆，總金額超過200萬美元。開發團隊表示，正加速量產，首批約5000台預計於今年夏季出貨，未來也計畫將技術延伸至農業與工業等領域，拓展更多應用場景。