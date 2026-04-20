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福勝亭：買一送一！19元多1件、豬排套餐現省110元 13大優惠券

買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）

+19元多一件！日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）

現省110元！「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）

▲福勝亭最新DM快收下，買一送一、+19元多1件等13大優惠券爽吃。（圖／翻攝自福勝亭FB）

吉野家：7折foodpanda外送優惠！最高現折120元

福勝亭才剛結束20週年生日慶，又放送考試必勝速食優惠！根據福勝亭官網，今（20）日起出示DM可享「飲料買一送一」、開運豬排定食雙人套餐「現省110元」、日式唐揚雞「+19元多一件」等，最新13大優惠券一覽；內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，月底省錢真的吃到飽。吉野家表示，foodpanda外送優惠打7折，最高現折120元買法推薦。根據福勝亭官網，4月20日至6月23日爽吃13大必勝精選優惠券！到店內用／外帶限定，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）：◾️（原價230元）◾️◾️（原價45元）◾️（原價55元）◾️◾️（原價133元）◾️（原價320元）◾️（原價320元）◾️（原價320元）◾️（原價325元）◾️（原價335元）◾️（原價378元）◾️福勝亭定食均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），而且內用同樣可以搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加。快把這張福勝亭最新DM的13大優惠券快存在手機，月底省錢吃到飽好划算。提醒大家，優惠不併用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。提醒大家，圖片僅供參考，以實際供應為準；吉野家保有隨時調整、修改、終止活動之權利。